Décarbonation, Amazon, décolletage… au programme de la visite du ministre de l’Economie en Haute-Savoie

Bruno Le Maire est désormais incollable sur la fabrication des gommes. Ce vendredi matin, le ministre de l’Economie s’est rendu à Argonay près d’Annecy sur le site historique de l’entreprise Maped (*), numéro 1 mondial des fournitures scolaires. Durant près d’une heure, il a visité l’usine où sont fabriquées 45 millions de gommes par an. "J’ai voulu venir sur ce site car c’est un modèle en matière de décarbonation", a indiqué Bruno Le Maire. Une industrie plus propre, plus respectueuse de l’environnement, le thème central de son déplacement en Haute-Savoie. "C’est une usine qui fonctionne au biogaz pour son alimentation en énergie et qui fait de nombreux efforts pour supprimer les plastiques de ses emballages."

Notre objectif est de montrer au reste du monde que la France est un modèle en matière d’économie décarbonnée." - Bruno Le Maire, ministre de l’Economie

(*) La société Maped créée en 1947 en Haute-Savoie emploie aujourd’hui plus de 2 000 personnes à travers le monde dont 250 salariés sur ses deux sites haut-savoyards (Argonay et Allonzier-la-Caille).

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, discute avec deux salariées de l’usine de fabrication de gommes de Maped ce vendredi à Argonay près d’Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Amazon

Lors de son déplacement, Bruno Le Maire a également été interrogé sur l’arrivée polémique d’Amazon sur le bassin annécien. "Je continuerai mon combat pour que une juste taxation des géants du numériques. Il n’y aucune raison qu’ils soient taxés 14 points de moins en moyenne que cette PME (Maped) que je suis en train de visiter ici à Annecy."

Que vous soyez un géant du numérique ou une PME ic à Annecy, les règles fiscales, environnementales et de protections de la vie privée doivent être les mêmes." - Bruno Le Maire, ministre de l’Economie

Décolletage

Sur les difficultés actuelles du secteur du décolletage de la vallée de l’Arve (lire ici), Bruno Le Maire affirme qu’il faut "réfléchir à un accompagnement de toute cette industrie sur les dix prochaines années (…) pour que la vallée de l’Arve reste ce qu’elle a toujours été depuis plus d’un siècle : une fierté industrielle française."

Il faut un vrai plan stratégique à dix ans pour soutenir les industrielles de la Vallée de l’Arve." - Bruno Le Maire

