Décarbonation de l'industrie à Dunkerque : deux lignes électriques de 400.000 volts sont en projet

21 % des émissions industrielles de carbone, en France, viennent de Dunkerque. L’enjeu est donc fort sur ce territoire, où la demande d’électricité va exploser d’ici la fin de la décennie. Entre ArcelorMittal qui veut passer à l’électrique pour produire ses aciers et les autres projets autour, comme celui de Verkor pour fabriquer des batteries de voitures électriques, les besoins sont très importants, d’ici 2030 et plus encore d’ici 2040.

Ce qui implique d’augmenter le réseau Très haute tension (THT) et de construire, essentiellement sur l’emprise du Grand port maritime de Dunkerque, un poste électrique et deux nouvelles lignes, sur une distance de 11 à 13 km entre Gravelines et Grande-Synthe. Cela représente une cinquantaine de pylônes. Car enterrer ces lignes couterait quatre fois plus cher. Sans compter que cela poserait des soucis d’efficacité technique et de perturbations des milieux, aquatiques notamment.

Besoin de 4.500 MW d'ici 2040, à Dunkerque

L’objectif est de conduire l'électricité de la centrale de Gravelines, à l’ouest, vers l’autre côté du port, raconte Cyril Wagner, le directeur-adjoint du centre d’ingénierie RTE de Lille : "La demande des industriels se situe essentiellement à l'est du grand port. On prévoit que d'ici 2040, environ 4.500 MW seront nécessaires. Ce sont des volumes colossaux !"

4.500 MW, cela représente l'équivalent de cinq des six tranches nucléaires actuellement en service à la centrale de Gravelines. Il faudra donc de très lourds investissements pour produire cette énergie et pour la transporter. Ainsi, dans le Dunkerquois, RTE prévoit d’investir 1,2 milliard d'euros d’ici 2030, en incluant notamment le raccordement au réseau du projet de parc éolien en mer.

La concertation -qui va durer un mois- pour finaliser le tracé de ce projet de lignes THT démarre ce mercredi, avec une réunion publique à la mairie de Loon-Plage, à 18h. Ce jeudi, toute la journée, des rencontres sont prévues au centre commercial Auchan de Grande-Synthe. Au total, sept communes sont concernées par ce tracé : Bourbourg, Craywick, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Mardyck (associé de Dunkerque) et Saint-Georges-sur-l'Aa.