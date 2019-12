Decathlon en tête du classement des enseignes préférées des Français

Cette année le critère qui prime chez les consommateurs pour classer les enseignes, ce n'est plus le prix avant tout. C'est la confiance et la qualité. Résultat les rois du hard discount comme Lidl, Leader Price et Gifi perdent des places. Le champion toutes catégories c'est donc Decathlon qui est un habitué du palmarès dressé par OC&C depuis six ans*. L'enseigne cumule les atouts selon les clients : un bon rapport qualité prix, des marques innovantes et une offre très large.

Juste derrière, on trouve l'enseigne de surgelés Picard, elle aussi une habituée du podium, puis Grand Frais qui s'était classé premier l'an dernier. Toujours parmi les dix premiers on trouve aussi Leroy Merlin (qui fait partie de la galaxie Mulliez comme Decathlon), la Fnac, Biocoop, Yves Rocher, Cultura, les Galeries Lafayette et Amazon qui remonte après deux années de recul. Le site américain avait occupé la première place en 2012, 2013, 2015 et 2016. Trois enseignes ont été reléguées cette année plus loin dans le classement, Leclerc (11ème place), le suédois Ikea (13ème place) et Sephora (15ème place).

Moins de succès pour les sites internet

Le cabinet constate que les plateformes généralistes de e-commerce perdent du terrain et ce, de façon régulière depuis quelques années. Certes cette année Amazon remonte à la neuvième place mais CDiscount, la deuxième plateforme du classement n'est plus que 33ème. Ce sont les enseignes qui tablent à la fois sur leur réseau physique et sur leur site internet qui remportent la mise.

La mode en crise

A l'instar de leur chiffre d'affaires, le classement des enseignes de mode baisse. En moyenne, elles sont passées de la 25ème à la 65ème place entre 2010 et 2019. Les consommateurs estiment qu'elles pèchent sur plusieurs critères : l'adéquation aux besoin, la qualité et la confiance alors que le critère qualité/prix perd de son importance. Exemple typique : l'Espagnol Zara qui a dégringolé de la 6ème à la 45ème place.

Le développement durable commence à s'imposer

L'impact de ce critère commence à se faire sentir et à impacter la perception que les consommateurs ont des enseignes. Surtout, pour le moment, dans le secteur Santé Beauté. Yves Rocher qui est impliqué depuis longtemps dans la protection de l'environnement, récolte les fruits de cet engagement et se classe parmi les dix premières enseignes depuis des années. D'autres enseignes jouissent également d'une bonne perception dans ce domaine, comme Biocoop, Naturalia, Maisons du monde et l'Occitane.

Le top 30 des enseignes du classement OC&C

Les 30 enseignes préférées des Français - OC&C

*classement réalisé depuis 2010 par un sondage auprès de 30.000 consommateurs, dont 4.500 en France