Decathlon : la direction et les syndicats discutent prime d'intéressement et rendements à Villeneuve d'Ascq

Les syndicats et la direction de Decathlon se sont retrouvés mardi 23 janvier 2023 au matin à Villeneuve d'Ascq, dans le Nord, pour faire un point d'étape sur leur accord d'intéressement. Il dure trois ans et définit les modalités du rendement, des primes et de la rémunération des travailleurs.

Ce point d'étape est une formalité administrative, il a lieu toutes les années et demi ; le dernier accord ayant été signé en juillet 2021, il avait donc déjà été programmé pour janvier et février 2023.

Mais là où cette réunion diffère, c'est qu'elle arrive dans un contexte particulier. Une dizaine de salariés du Nord-Pas-de-Calais se sont mis en grève le 14 janvier, premier samedi des soldes d'hiver. A cette contestation naissante, bien que peu suivie, s'est rajoutée les manifestations contre la réforme des retraites.

Les syndicats ont donc profité de ce mouvement social général pour insister sur ses revendications pendant la réunion du 24 janvier. La direction ne les rejette pas mais pour elle, ce point d'étape est "un moment d'échanges" plus qu'un lieu de débat lié à l'actualité.

Le système de rendement au cœur de la discorde

Ce que veulent changer les syndicats, c'est la façon dont les primes d'intéressement et le bonus durable (qui est donné par rapport au bon rendement sur les produits durables et les réparations) sont distribués. D'après la CFDT, la moitié de la prime d'intéressement est calculée sur la progression du chiffre d'affaires, l'autre sur la rentabilité de chaque boutique Decathlon.

Ce que reprochent les élus des salariés au système actuel, c'est qu'un magasin qui a un bon chiffre d'affaires mais qui l'augmente peu, ne va pas avoir de bonnes primes alors que les ventes sont à haut niveau. Idem, les très bons employés dans un magasin qui stagne ne vont pas être récompensés à leur juste valeur.

De plus, les Decathlon sont classés par catégories selon leur rendement pour la distribution de leurs primes. Les syndicats demandent à ce qu'elles soient accordés par rapport au chiffre d'affaires moyen national et non plus par magasin.

De cette manière, ils estiment qu'aucun salarié n'est lésé et qu'avoir un objectif commun va les motiver.

Deux nouvelles réunions en février

Deux nouvelles réunions sont prévues entre la direction et les syndicats, mais à Paris. Le 15 février 2023, ils devront signer un accord pour savoir s'ils continuent avec le plan actuel ou s'il sera modifié.

La direction de Decathlon ne veut pas changer de cap pour le moment. Les syndicats ne prévoient pas de grève mais de la "pédagogie" auprès de leurs collègues s'ils ne parviennent pas à faire évoluer l'accord actuel.