Décathlon : La Rochelle devient ville test des produits de voile Tribord

C'est un site impressionnant... Le laboratoire de Tribord, la marque des produits "voile" de Décathlon est installé aux Minimes, au cœur du port de plaisance. Et depuis ce vendredi, il est ouvert au public. Le Sailing Lab se veut un centre de co-conception et d'innovation pour enrichir la gamme des produits destinés au nautisme.

Implantés sur 3000 mètres carrés, les locaux du laboratoire à proprement parler, occupent la moitié de la surface. Ils sont entièrement vitrés pour attirer la curiosité et jouer la carte de la transparence. Vous pouvez donc venir tester les produits imaginés et conçus par une trentaine d'ingénieurs, designers, modélistes et autres prototypistes .

Dans le Sailing Lab on teste des vêtements ou des équipements navigation et de sécurité © Radio France - Catherine Berchadsky

Un bassin de 27 mètres cube pour tester les gilets de sauvetage

Le Sailing Lab est avant tout un laboratoire : ici on crée, on innove et on teste, dans le respect des normes imposées par la législation. Ainsi les gilets de sauvetage sont mis à l'épreuve pour vérifier leur conformité et leur résistance, en leur faisant passer des tests d'effort. Et puis il y a aussi un bassin d'eau de 27 mètres cube, qui permet de vérifier par exemple la flottabilité et la réactivité du gilet. C'est l'un des secteurs phares de la recherche chez Tribord qui travaille en partenariat avec la SNSM, pour tester les équipements de sécurité " la personne est habillée en panoplie complète de marin, on crée une dynamique, on le pousse à l'eau comme s'il était touché par exemple par une bôme en bateau, et on observe la situation, et on tout ce qu'il faut ici pour analyser ce qu'il se passe" explique Jean Baptiste ingénieur chez Tribord.

Autre atout du laboratoire, une pièce étudiée pour reproduire les conditions météos que peuvent rencontrer les navigateurs. Baptisée la Rain room, elle accueillera bientôt un bateau de 6m50 pour être au plus proche de la réalité. Mais l'ultime test se fait toujours en conditions réelle set c'est bien pour cela que la ville de La Rochelle a été retenue parmi 12 villes dans le monde (Sidney, Plymouth, Barcelone ou San Francisco ). La Rochelle coche toutes les cases explique Guénelé Havard, le directeur de Tribord "_au cœur d'_un écho-système, riche de compétences, riche de pratiquants et riche de cette proximité physique pour passer du prototype au test. C'est très important pour nous de faire entrer dans la conception au plus proche de nos utilisateurs et des entreprises partenaires avec lesquelles ont peut travailler". Les locaux seront inaugurés le 30 septembre à l'occasion du Grand Pavois de La Rochelle.

Un laboratoire ouvert au public ( en photo Romain directeur technique et inégnieur) © Radio France - Catherine Berchadsky

Le public est invité à participer à la conception et aux tests des prototypes

C'est le credo principal de ce laboratoire, il est ouvert aux usagers de la voile qu'ils soient débutants ou aguerris, pour des retours d'expériences, qui doivent permettre de faire évoluer la gamme des produits Tribord. Des événements seront organisés régulièrement, des ateliers autour de la salopette de demain par exemple ou encore des conférences et même des régates. Le 21 août, une régate est d'ores et déjà prévue entre bateaux 5S, ces fameux voiliers gonflables crées par Tribord en 2018.