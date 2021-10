Un simple magasin Decathlon à la place du village commercial Oxylane, à Saint-Clément-de-Rivière

Decathlon renonce à Oxylane mais ne souhaite pas se retirer de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault). Comme il l'a décidé ce jeudi 21 octobre 2021, le groupe ne va pas construire un grand village commercial. En revanche, il garde la volonté d'être présent au nord de Montpellier et espère installer un magasin à Saint-Clément-de-Rivière.

Un magasin plutôt qu'une zone commerciale

"Pour nous, le projet continue explique Lionel Le Marquand, responsable de Decathlon pour le département de l'Hérault. Il n'y aura pas de village commercial, avec plusieurs enseignes, mais seulement un magasin Decathlon. Notre objectif reste le même : celui de donner une solution à nos clients qui habitent au nord de Montpellier." La date et le lieu de cette implantation ne sont pas encore connus : le groupe doit voir avec la mairie.

"Le samedi, les habitants au nord de Montpellier mettent 50 minutes en voiture pour aller dans nos points de vente actuels." - Lionel Le Marquand, responsable de Decathlon pour le département de l'Hérault

Le projet Oxylane, lancé en 2011, prévoyait de créer un village commercial de 24 hectares à Saint-Clément-de-Rivière avec plusieurs enseignes, dont une jardinerie et un point de vente de produits locaux, un pôle médical et des installations pour faire du sport en intérieur et en extérieur.

Les opposants à ce projet, qui y voyaient une menace pour l'environnement et l'économie locale, avaient pris plusieurs recours. Decathlon les avait tous gagnés, sauf un. Dans un communiqué, Michaël Delafosse, le président de la Métropole de Montpellier, salue l'abandon d'Oxylane.

