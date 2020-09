Décentralisation des services de Bercy : 100 agents viennent s'installer à Châlons-en-Champagne

En 2019, la Ville et l' Agglomération de Châlons-en-Champagne avaient candidaté pour recevoir des emplois décentralisés des service de l'État. Il s'agissait d'implanter de nouveaux services dans des petites et moyennes villes. Les candidatures étaient nombreuses puisque 423 dossiers ont été soumis au ministère de l'économie. 50 ont été choisis dont celui de Châlons-en-Champagne. 100 agents vont donc prochainement débarquer à Châlons dans trois nouveaux services ( appui à la publicité foncière, soutien aux contribuables professionnels et service lié à la rémunération des fonctionnaires). 100 agents et donc des familles qui vont s'installer dans la ville préfecture de la Marne. Une bonne nouvelle pour les élus châlonnais qui y voient un juste retour de l'État après le départ des militaires en 2015. Pas de précisions pour l'instant quant au calendrier précis de l'installation des nouveaux fonctionnaires.

En tout ce sont 2500 agents de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui vont quitter Paris dans le cadre de cette relocalisation des services de l'État