Déception à St-Cyr-sur-Loire après le rejet du projet de pôle commercial aux Ménardières

Prévu sur deux hectares et près de 5 500 m2 de surfaces de vente, le projet de centre commercial aux Ménardières à St-Cyr-sur-Loire a été retoqué par la CNAC. Porté par le directeur du Leclerc de Tours-Nord et défendu par la ville, il était contesté par un concurrent, le groupe Auchan.

Il avait pourtant été validé à l'échelon départemental. Le projet de pôle commercial aux Ménardières, porté par le patron du Leclerc de Tours-Nord, a été rejeté par la CNAC. La commission nationale d'aménagement commercial avait été saisie par les supermarchés Auchan qui contestaient ce projet.

Un projet disproportionné selon la CNAC

Sur deux hectares, il prévoyait près de 5 500 m2 de commerces consacrés au bien-être, à l'équipement de la maison ou encore aux loisirs. Un drive pour venir retirer ses courses était également prévu sur ce grand terrain, aujourd'hui vierge, délimité par la rue des Bordiers et le boulevard André-Georges Voisin.

Mais la commission a jugé ce projet surdimensionné. Au regard d'abord de la population de St Cyr-sur-Loire. Entre 2008 et 2018, le nombre d'habitants a reculé de 0,1%. "Sauf que depuis, nous regagnons des habitants. Près de 500 de plus selon le tout dernier recensement de l'Insee", fait remarquer Michel Gillot, l'adjoint au maire chargé du commerce et de l'urbanisme. " Sans compter que ce futur pôle commercial serait situé juste à côté du nouveau quartier Central Park et qui comptera à terme 1700 habitants, soit 10% de la population de St-Cyr. Donc ce secteur est en pleine expansion". Des arguments qui n'ont pas été entendus par la CNAC .

Tissu commercial fragilisé, bâtiments trop imposant vis-à-vis des habitations de la rue des Bordiers, trafic routier déjà difficile... "

La commission relève également que dans cette zone entre St Cyr et Tours nord, pas moins de 15 cellules ou friches commerciales sont actuellement vides. Ce projet viendrait fragiliser encore plus ce tissu commercial.

D'un point de vue architectural, les bâtiments seraient disproportionnés notamment par rapport aux habitations de la rue des Bordiers juste à côté.

Enfin le trafic routier dans ce quartier, notamment sur le boulevard André Georges Voisin est déjà difficile aujourd'hui. Il le serait donc encore plus.

Des arguments rejetés en bloc par la mairie de St-Cyr-Sur-Loire qui ne comprend pas la décision de rejet de la CNAC.

Quant au porteur du projet, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il peut faire appel de la décision.