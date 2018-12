Déception pour les gilets jaunes de Fontaine-lès-Dijon après l'allocution d'Emmanuel Macron

Fontaine-lès-Dijon, France

Hausse de 100 euros par mois du Smic, exemption de la hausse de la CSG pour les bas salaires chez les retraités et prime de fin d'année versée par les entreprises, voilà les principales mesures annoncées ce lundi soir par le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a évoqué "l'état d'urgence économique et social" et tenté d'apaiser la colère après plusieurs semaines de tensions.

Un discours qui a déçu les gilets jaunes

"Pathétique, discours plat, décevant" ce sont les principales critiques que l'on pouvait entendre hier après le discours du président auprès des gilets jaunes installés depuis le début du mouvement, près du rond-point du Géant Casino à Fontaine-les-Dijon. Isabelle, aide à domicile, ne mâche pas ses mots, "ils nous prend pour des pantins, dans tout ce qu'il a dit, où sont les mesures de pouvoir d'achat ? Il n'y a pas de changement."

Dialogue de sourd

Malgré la hausse de 100 euros par mois du Smic, aucun gilet jaune ne se sent entendu. "Je croyais peut-être au Père Noël, pour moi il n'y a rien eu, le président n'a rien compris" fulmine Jean-Michel. "C'est trop peu par rapport à ce qu'on a fait déjà" tempête Patrick. Alors pour Robert pas question de lever le camp après ces annonces, "et maintenant il aura l'acte 5, bous continuerons car la colère va continuer à monter."