Décès de Thierry Lacombe, figure du syndicalisme cherbourgeois

Il était de toutes les luttes sociales. Thierry Lacombe est mort ce week-end des 11 et 12 mars, emporté par une maladie. Il avait porté les couleurs de la CGT. Plus récemment, il était militant de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, une confédération syndicalo-anarchiste et révolutionnaire. Thierry Lacombe était le fils d'Alex Lacombe, ancien conseiller municipal de Cherbourg et ancien président des donneurs de sang de Cherbourg.

Un accident qui aurait pu lui coûter la vie en 2016

En mai 2016, en marge des blocages contre la Loi Travail du gouvernement de Manuel Valls pendant le quinquennat de François Hollande, Thierry Lacombe, alors secrétaire de l'Union Locale CGT de Cherbourg, circulait à bord d'une moto en compagnie de Hervé Renet, le maire de Sainte-Croix-Hague. Ce dernier avait trouvé la mort. Thierry Lacombe avait été grièvement blessé.

Une annonce vécue comme un choc au sein du syndicalisme manchois. "On a le cœur gros, nous sommes très tristes, confie Salim Azouaou, le secrétaire de l'Union locale CGT de Cherbourg. Cherbourg perd une personnalité importante de la lutte. C'est quelqu'un qui a combattu pour rester en vie après son accident en 2016. Malheureusement, la maladie l'a emporté. On garde de lui une personnalité attachante, gentille, toujours à l'écoute des salariés, et qui a œuvré à aider l'ensemble des salariés en difficulté. Combattre la régression sociale était un de ses moteurs". Le syndicat doit organiser un hommage dans les jours qui viennent.