Déchets à Paris : à l'incinérateur d'Ivry, un piquet de grève en soutien aux salariés réquisitionnés

Sous le soleil de la mi-journée, ils sont une centaine, ce mercredi, à tenir le piquet de grève. La plupart d'entre eux ne sont pas salariés dans l'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine, mais des étudiants, professeurs, salariés du privé ou encore travailleurs des déchets. "Je pense que ça part vraiment d'une prise de conscience qu'on est tous, nous les travailleurs, dans le même bain", constate Brunie, chercheur au CNRS.

Provoquer l'arrêt du four

Depuis plusieurs jours, il se rend régulièrement sur le piquet de grève devant l'incinérateur Ivry-Paris XIII. "Dans mon métier, je n'ai pas vraiment l'occasion d'instaurer un rapport de force. Alors je viens ici, avec quelques collègues et des personnes de tous horizons." Pour lui, comme pour les autres militants présents ce mercredi, cette usine est un site symbolique : il s'agit du plus grand incinérateur d'Europe, qui en plus de brûler des déchets, permet de produire de l'énergie. "En bloquant les lieux on peut donc instaurer un rapport de force économique", explique Brunie.

Derrière lui, la cheminée de l'usine crache encore de la fumée, signe que le four est toujours en marche. "Plus pour très longtemps", lâche l'un des militants. Le barrage filtrant mis en place depuis plusieurs jours bloque l'accès aux camions de collecte de déchets. "Ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant que le four ne s'arrête, faute d'avoir assez de déchets à bruler", estime Jeanne, chercheuse et manifestante. "Et un four, ça ne se rallume pas du jour au lendemain, ça va donc une nouvelle fois perturber la collecte des déchets."

Des soutiens aux salariés réquisitionnés

Dans l'usine, une cinquantaine de salariés est encore gréviste, soit la moitié des employés d'Ivry-Paris XIII. "Le service d'exploitation est toujours en grève", raconte Omar Graine, délégué syndical CGT Energie, dans l'usine d'incinération d'Ivry. "Comme ils ont été réquisitionnés, ils continuent de bruler les déchets tant qu'il y en a, mais ils ne font plus de valorisation énergétique", c'est-à-dire que la vapeur n'est plus utilisée pour produire de l'électricité.

C'est aussi contre ces réquisitions que se mobilisent les militants sur le piquet de grève. Surnommés le groupe de "soutiens", ils entendent "rendre visible la grève de ces salariés réquisitionnés", comme le revendique Jeanne. Alphonse, étudiant parisien, déclare quant à lui, être ici pour défendre le droit de grève.

"La réforme des retraites a été l'étincelle", conçoit-il, avant de dénoncer "la violence" des réquisitions de salariés. "Alors nous étudiants, qui avons le temps et l'énergie, on se mobilise pour permettre à tous ceux qui voudraient être en grève de pouvoir le vivre réellement." C'est aussi sans parler de l'argument économique. "Nous avons beaucoup moins d'engagements, dans le sens où on n'est pas payé à la journée."