Décision de la cour de cassation sur le CBD : "Peut-être que demain, on ne pourra plus faire notre pizza"

Qui dit soirée foot dit bien souvent soirée pizza. Avec l'Euro de football qui se déroule en ce moment, ça s'active dans les restaurants de l'enseigne ligérienne Pizza Cosy. "C'est sûr qu'on vend plus de pizza les soirs de match, surtout sur les jolies rencontres, comme celles de la France", explique Florent Mercier, l'un des fondateurs de la chaîne, qui était ce mercredi l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

"On voit notre chiffre d'affaires évoluer, et on espère que les ventes seront de plus en plus en belles au fur et à mesure de la compétition", poursuit-il, tout en reconnaissant que la réouverture des bars et des restaurants a fait baisser les ventes. "Nous étions un peu les seuls à être ouverts, donc faire de l'emporter c'était facile, même si on est heureux nous aussi de retrouver les restaurateurs."

Une pizza au CBD, pour "surfer sur la vague"

Pizza Cosy, qui a aussi fait le buzz ces derniers jours avec une pizza au CBD, une molécule du cannabis, qui détend mais qui ne fait pas planer. "C'est plus pour faire le buzz", explique Florent Mercier. "Outre ses vertus thérapeutiques, c'est vrai que c'était vraiment pour surfer sur une vague. Y'a pas mal d'enseignes qui se sont positionnées sur ce créneau. Nous tous les 15 jours, on fait une pizza spéciale qu'on ne met pas à la carte, une pizza éphémère. Là, l'idée c'était de se dire : 'Peut-être que ce soir on ne pourra plus faire notre pizza.' On trouvait ça cool, on s'est dit que s'il y avait bien un moment pour le faire, c'était maintenant."

L'enseigne ligérienne poursuit son développement, avec une dizaine de nouvelles ouvertures de restaurants franchisés d'ici la fin 2021. "On vient d'ouvrir le 40ème à Strasbourg, et on table sur 100 restaurants en 2023", précise Florent Mercier. Pizza Cosy est aussi en train de développer un nouveau concept baptisé "Nonna", de la vente de pizza à la part à emporter.