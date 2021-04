Déclaration d'impôt 2021 : ce qui change cette année en Moselle

Depuis le 8 avril et jusqu'au 8 juin 2021, la campagne de déclaration de revenus est ouverte pour les Mosellans. Pour bon nombre de foyers, la procédure est encore simplifiée, mais il y a également quelques nouveautés.

Ce n'est sans doute pas le moment que vous préférez. Certes, depuis trois ans, le prélèvement à la source facilite un peu la vie de millions de ménages, et le paiement de l'impôt s'étale tout au long de l'année. Mais entre les multiples vérifications et la peur de se tromper, la déclaration de revenus est un moment redouté par les quelques 600 000 ménages payant des impôts en Moselle. La campagne 2021 s'est ouverte le 8 avril et se poursuit dans le département jusqu'au 8 juin.

à lire aussi La nouvelle éco : c'est le moment de déclarer ses impôts sur le revenu

Entre les évolutions normales et la crise sanitaire, plusieurs changements sont à prendre en compte cette année lors de votre déclaration de revenus.

Des interractions sociales limitées au maximum

En raison de la crise du Covid-19, les finances publiques demandent aux usagers d'éviter de se rendre au service des impôts. Étienne Éffa est le directeur départemental des finances publiques de la Moselle : "Il faut absolument éviter les interractions sociales. Donc nous allons orienter vers un accueil à distance, par téléphone. Il y a un numéro national (le 0809 401 401) et un numéro départemental ( 03 87 55 88 36) qui permet d'obtenir un contact avec un agent, ou le cas échéant, être rappelé dans les 48 heures par un agent des finances publiques."

Dans certains cas, un rendez-vous en face à face est tout de même nécessaire, pour des personnes ayant plus de mal avec les outils informatiques ou pour des situations compliquées. "Dans ces cas là, l'usager peut prendre un rendez-vous avec un agent dans les différents services des impôts ou dans nos services de proximité installés un peu partout dans le département", détaille Étienne Éffa.

Une déclaration automatique pour des milliers de foyers

Des milliers de foyers mosellans sont éligibles à la déclaration automatique. Mise en place l'an passé, cette déclaration est reconduite et élargie cette année. C'est la simplification ultime pour les personnes dont la situation professionnelle et familiale n'a pas changé récemment. Si c'est votre cas, vous n'avez qu'à vérifier les informations en possession de l'administration fiscale. Si tout est bon, vous n'avez rien à faire, même pas besoin de valider.

En revanche si vous constatez une erreur, que vos revenus ont récemment évolué, que vous venez d'avoir un enfant ou avez divorcé, alors vous pouvez reprendre la main et corriger la déclaration de revenus. Par ailleurs, si vous tirez un revenu régulier de plateformes en ligne (votre appartement en location sur Airbnb, votre voiture en location sur Drivy ou encore de nombreuses ventes sur Vinted), ces sites internet communiquent désormais à l'administration fiscale les revenus qu'ils versent aux utilisateurs.

Une déclaration par internet obligatoire pour presque tout le monde

Cette année, la déclaration par internet est obligatoire, à l'exception des personnes dont le foyer n'est pas raccordé à internet. Mais les services des impôts ont conscience que de nombreux usagers, bien qu'abonnés à internet, ont parfois du mal avec les nouvelles technologies. Ainsi, selon Étienne Éffa, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle : "Nous appliquons une souplesse. Il n'y a pas de pénalités mises sur ses contribuables là. Concrètement nous ne metterons pas à l'amende les gens qui ont des difficultés avec internet et eux pourront continuer à faire une déclaration papier."

Une unique déclaration pour les indépendants

Enfin, pour les traveilleurs indépendants, quelques 36 000 personnes en Moselle, une seule déclaration est désormais nécessaire pour l'impôt sur le revenu et pour les cotisations et contributions sociales. Les données connues de l'administration seront préremplies pour éviter de multiples saisies. Une fois la déclaration validée, les éléments seront transférés automatiquement à l'Urssaf ou à la CGSS.