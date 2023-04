Déclaration d'impôts dans l'Indre : ce qui change cette année

Avez-vous déjà complété votre déclaration d'impôts cette année ? Vous avez dans l'Indre jusqu'au 22 mai pour le faire via le formulaire papier, et jusqu'au 1er juin si vous faites la démarche en ligne (81% des déclarations se font de manière dématérialisée dans le département). Il existe dans l'Indre au total 134 000 foyers fiscaux, qu'ils soient imposables ou non. Cette année, il y a plusieurs changements automatiques qui sont mis en place pour répondre à l'inflation.

Le relèvement du seuil d'imposition

Le changement plus important, celui qui concerne potentiellement le plus de monde, c'est le seuil d'imposition qui est relevé de 5%. En clair : c'est le seuil de revenus à partir duquel on paie des impôts, fixé cette année à 10 777 euros. Une augmentation qui va priver l'État d'une portion de revenus, puisque mécaniquement certains ménages vont sortir des foyers imposable. Dans l'Indre, 57% des foyers ne payaient déjà pas d'impôts avant ce relèvement du seuil, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale.

Frais de garde, heures supplémentaires, et barème kilométrique

D'autre seuils sont également relevés. Celui par exemple des frais de garde pour les enfants de moins de 6 mois. Ils sont non-imposables cette année jusqu'à 2.500 euros, soit 200 euros de plus que précédemment. Les heures supplémentaires elles sont exonérées jusqu'à 7.500, contre 5.000 euros précédemment.

Enfin les frais réels sont revus à la hausse, le barème kilométrique notamment qui peut couvrir vos frais de trajets entre votre domicile et votre travail. L'idée étant de compenser en partie la hausse des prix du carburant.

Les propriétaires doivent spécifier l'usage de leur logement

Autre changement, sans aucun lien avec l'inflation cette fois, les propriétaires ont jusqu'au 30 juin pour spécifier l'usage de leur biens immobiliers. Cette déclaration est liée à la fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette dernière continue cependant à s'appliquer sur les résidences secondaires ou les logements vacants, d'où ce recensement nécessaire, à faire sur le site impots.gouv.fr