Déclaration d'impôts en Dordogne : qu'est-ce ce qui change cette année ?

Tout le monde s'en passerait bien et pourtant il n'y a pas d'autre choix que de s'y pencher : la déclaration des impôts sur le revenu se termine le 22 mai en cas d'envoi par la Poste, le 1er juin si réalisation en ligne en Dordogne. Plus de 260 000 foyers sont concernées par cette tâche fiscale dans le département.

Parmi eux, presque 98 000 vont payer des impôts cette année, soit 37 % des Périgourdins. Une part moins imposante que dans le reste du pays : 45 % des Français sont des contribuables imposables. L'impôt moyen s'élève à 2 619 euros en Dordogne. 17 % de la déclaration aux impôts est faite par voie papier dans le département, contre 14 % en France. Un pourcentage que Sébastien Pichard, chef de division à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) 24, explique par "des habitants plutôt ruraux".

Les Périgourdins à payer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - le sorte de nouvel impôt sur la fortune, ex-ISF - sont plus nombreux que l'année passée : 301 contre 283 auparavant. Une hausse de 6 % de contribuables à payer cette taxe sur le patrimoine que Didier Blanchini, administrateur général qualifie de "simple effet mécanique" avec l'augmentation des coûts de l'immobilier.

Une nouvelle déclaration pour les propriétaires

Environ un Périgourdin sur deux, part comparable à celle nationale, est concerné : tous les propriétaires de logements. Le nouvel espace "Gérer mes biens immobiliers" apparaît dès le début de la déclaration des revenus sur le site des impôts et à diverses étapes du processus. Les biens sont déjà affichés : c'est l'usage qui en fait qui doit être rempli. Est-ce que une résidence principale ? une maison secondaire ? ou encore un appartement à louer ? "C'est assez intuitif", promet le patron de la DDFIP 24.

La taxe d'habitation sur les résidences principales a définitivement été supprimée cette année. Cette nouvelle déclaration permet au service des impôts de savoir comment sont occupées les propriétés. S'il s'agit d'un logement secondaire ou vacant, la taxe d'habitation est dans ce cas maintenue. Pour cette déclaration, le délai n'est pas le même que celui sur les revenus : la date limite est fixée au 30 juin. Sachant que c'est la première année pour cette déclaration, il n'y aura pas de pénalisation, même si Didier Blanchini espère bien avec cette manipulation individuelle réduire le "risque d'erreur" de l'administration.

Le barème de l'impôt est revalorisé

Plus 5,4 % pour tenir compte de l'inflation. C'était 1,4 % l'année dernière. Une décision "sans commune mesure", se félicite le directeur départemental, qui coûte six milliards d'euros au niveau national. En clair, si un salarié n'a pas vu ses revenus revalorisés et qu'ils sont les mêmes que l'année précédente, il aura "mécaniquement" 5 % d'impôts sur le revenu en moins à payer par exemple. De même, si un autre a été revalorisé de 3 %, sa contribution restera moindre cette année car il restera dans une tranche inférieure. Finalement, seuls les foyers revalorisés plus de 5,4 % devront payer davantage d'impôts.

Les services à la personne à détailler

Que ce soit en tant que prestataire ou que bénéficiaire, fini l'enveloppe totale. "Cette année, on doit préciser : cela peut-être des livraisons de courses à domicile, de la préparation de repas, des petits travaux de jardinage, de bricolage, de la garde d'enfants de trois ans, etc., éclaire Sébastien Pichard, chef de division. Vous devez donc cibler le type de travaux concernés [parmi 27 possibilités, N.D.L.R] et mettre le montant."

Ces services peuvent donner droit à un crédit d'impôt. Plus de la moitié de ces remboursements par la Direction générale des Finances publiques sont des SAP. D'ailleurs, le plafond pour les frais de gardes d'enfants de moins de 6 ans augmente : il passe de 2 300 à 3 500 euros de dépenses pour profiter de ce crédit d'impôt.

Le chèque emploi service universel (CESU +) voit aussi le jour cette année. Seules certaines entreprises le proposent. Ce service permet de passer outre le crédit d'impôt : plus d'avance à l'Etat, le reste à charge est directement payé au bon montant.

Une seule déclaration pour les agriculteurs et les praticiens auxiliaires médicaux

La mesure existe déjà depuis trois ans mais désormais 800 000 nouveaux bénéficiaires vont profiter de cet allègement en plus de déjà 1,5 millions de Français. Plus de double déclaration à l'Urssaf et aux Impôts mais une seule fusionnée : la déclaration fiscalo-sociale, pour ces entrepreneurs indépendants.

Le barème kilométrique revalorisé

Déjà revalorisé l'année dernière de 10 %, là aussi la hausse s'élève désormais à 5,4 % , en cas de déclaration en frais réels de ces distances parcourues sur les routes. La déduction automatique par l'employeur est toujours de 10 % et elle "souvent plus intéressante", précise Didier Blanchini. Chaque salarié peut toutefois réaliser une simulation sur impots.gouv.fr . A noter que les frais de covoiturage peuvent être pris en compte dans le calcul des frais réels, au barème revalorisé donc.

Le plafond des heures supplémentaires exonérées en hausse

Contre 5 800 l'année dernière, c'est désormais 7 500 euros d'heures en plus qui ne sont pas imposables.

Les pourboires des saisonniers sont eux aussi exonérés s'ils ne gagnent pas plus d'1,6 SMIC, soit 2 050 euros nets par mois.

Un numéro national est mis en place par la direction générale des finances publiques, le 0 809 401 401. Il est dédié à la campagne de déclaration d'impôts sur le revenu, à réaliser : ici . La DDFIP invite aussi à se renseigner sur la présence d'agents des Impôts lors des permanences France Services et à prendre rendez-vous. La Dordogne est fortement dotée de ces aides de proximité, 36 France Services sont déployés sur le département.