Déclaration d’impôts sur internet : obligatoire mais pas tant que ça

Tarn, France

Depuis cette année, la déclaration en ligne de ses revenus est obligatoire pour tous, quel que soit le montant de vos revenus. Alors que la date limite se rapproche (16 mai pour la déclaration papier), le stress monte chez ceux qui n'ont pas Internet ou ne sont pas du tout à l'aise avec le numérique. Des dispositifs ont été mis en place pour les aider, et surtout les rassurer.

Le Tarn espère 65% de déclarations en ligne

Dans de nombreux centre des impôts, il y a des jeunes en service civique pour vous aider à remplir votre déclaration. Dans le Tarn, c'est le cas à Albi, Gaillac, Castres et Mazamet par exemple. Les maisons des services publics ont aussi mis en place des accompagnements. La direction générale des Finances publiques conseille à ceux qui n'ont pas d'accès à Internet de se rendre directement au centre des impôts le plus proche de chez eux. Ils y trouveront "des postes informatiques en libre service" avec un guide étape par étape des principales actions à effectuer. Des jeunes en emplois services civiques sont aussi là pour les rassurer et remplir la déclaration avec eux. C'est l'option choisi par Michel, un tarnais qui n'a pas internet chez lui. Il est aidé par Théo. "Avec tous les chiffres, je suis venu ici. Avec son aide... cela me semble magique et facile." Théo qui confirme que tout se passe bien" Parfois cela va très vite. Deux clics et c'est fait. Et les gens sont tellement contents qu'ils veulent nous faire des bisous ou nous donner des sous. Mais c'est interdit."

Malgré tout cela, seuls 65 % des habitants du département du Tarn devraient cette année remplir leur déclaration par internet. (Ils étaient 53% l'année dernière). Des Tarnais qui continuent de préférer le papier et surtout le contact humain histoire d’être rassuré.

"On calme le jeu, on est dans l'accompagnement"

Car l’obligation de déclarer en ligne est toute relative ! Phillipe Bourgy, responsable du service des impôts pour les particuliers au centre des finances publiques d'Albi accueille tous ceux qui veulent encore faire une déclaration papier. Et ils sont nombreux dans le Tarn. Ce sera encore autour de 35 % cette année. "Pour cette année, on va encore prendre la déclaration papier. Mais on va vous aider notamment pour créer vos identifiants. On calme le jeu. Pas besoin de s'énerver. Le but c'est tout de même d'amener les contribuables à déclarer en ligne. Mais toujours cette possibilité du papier à la marge. Il va falloir s'y mettre mais cette année on est encore dans l'accompagnement "

Si vous faites encore une déclaration papier la date limite est fixée au 16 mai 2019 à minuit. Sinon pour la 1ère zone : le 21 mai 2019 pour les départements n° 01 à 19 et donc l'Ariège et l'Aveyron en Occitanie. 2ème zone : le 28 mai 2019 pour les départements n° 20 à 49 et notamment la Haute-Garonne, le Lot et le Gers. 3ème zone : le 4 juin 2019 pour les départements n° 50 à 974/976 et donc le Tarn et le Tarn-et-Garonne.