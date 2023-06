Déclaration de biens immobiliers : le délai est rallongé au 31 juillet

Nouveauté de l'année 2023, la déclaration sur la situation des biens immobiliers devait être réalisée avant le 30 juin. Mais "compte tenu de l'afflux de déclarations", le ministère de l'Economie a annoncé ce vendredi que le délai était allongé au 31 juillet inclus, sans risque de pénalité.

Cette déclaration concerne 34 millions de contribuables et 73 millions de logements en France, mais le message n'est pas toujours bien passé, notamment auprès des contribuables qui font leur déclaration sur papier et pas sur internet. Beaucoup de propriétaires ont donc tardé à se mettre à jour.

En Berry, par exemple, la Maison France Services a contacté France Bleu pour faire passer le message : "Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut faire cette déclaration" expliquait une représentante de l'agence. A Valence, ces derniers jours, il y avait la queue devant le centre des finances publiques de la Drôme.

"Comme toute nouvelle obligation déclarative, ça engendre des interrogations, des questions", a reconnu jeudi Jérôme Fournel, le directeur général des Finances publiques, indiquant qu'"un peu moins de 20% des questions posées" aux centres des impôts étaient liées à cette campagne.

Comment procéder ?

La déclaration de situation des biens immobiliers peut se faire :

en ligne sur le site des impôts

sur le site des impôts par téléphone au 08.09.401.401

au 08.09.401.401 en vous déplaçant dans la maison France Services la plus proche de chez vous

Une fois le délai passé, et sauf nouvel assouplissement de la part de Bercy, les propriétaires qui ne se seront pas mis en conformité risquent une amende de 150 euros.

Une nouvelle déclaration pour quoi faire ?

Chaque propriétaire d'un bien immobilier doit désormais indiquer s'il est vide, à quel titre il l'occupe lui-même, ou décliner l'identité d'un éventuel locataire. Pour quoi faire ? Il s'agit d'identifier les locaux exonérés de la taxe d'habituation. Elle sera supprimée pour l'ensemble des résidences principales en 2023, mais reste applicable aux autres biens, notamment les résidences secondaires.

"On est en train de réinitialiser complètement la base et le fichier de fonctionnement pour pouvoir taxer correctement les résidences secondaires et les locaux vacants", explique encore le directeur général des Finances publiques, "la mise en place est lourde, mais une fois qu'on l'aura faite, après ce seront juste des deltas à actualiser chaque année".

Le syndicat Solidaires Finances Publiques est moins positif. Il a fustigé le "fiasco" de cette campagne qui "tourne (...) au cauchemar pour les personnels" de la Direction générale des Finances publiques.