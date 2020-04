Crise sanitaire ou non, il faut toujours faire sa déclaration d'impôts sur le revenu. Le délai est tout de même rallongé cette année et quelques nouveautés sont annoncées.

Déclaration d'impôts sur le revenu : ce qu'il faut savoir en Auvergne et dans la Loire

Quand ?

La campagne de déclaration a commencé lundi 20 avril avec l'ouverture de la télédéclaration sur le site des Finances Publiques. La date limite pour faire sa déclaration est le 4 juin pour l'Allier et le Cantal, le 8 juin pour la Loire et la Haute-Loire et le 11 juin pour le Puy-de-Dôme.

La date limite pour la déclaration papier est le 12 juin, le cachet de la Poste faisant foi. Attention, les dates indiquées sur la déclaration papier ne sont plus bonnes en raison du décalage des dates limites.

Les contribuables qui ont fait leur déclaration par internet en 2019 ne recevront pas de déclaration papier. Ils sont avertis par mail. Les déclarations papier sont en train d'être envoyées. Il ne faut pas s'inquiéter si vous ne les avez encore pas reçues : dans le Puy-de-Dôme seulement 10% des déclarations étaient postées ce mercredi, il faudra attendre le 6 mai pour qu'elles soient toutes remises à La Poste. Le délai est le même dans pratiquement tous les départements.

Qui ?

La déclaration doit être remplie par les 810.000 foyers fiscaux auvergnats (381.525 pour le Puy-de-Dôme, 206.698 pour l'Allier, 87.674 pour le Cantal) et les 422.447 foyers fiscaux de la Loire.

Comment ?

Comme d'habitude, la déclaration peut se faire sur papier ou sur internet. 2/3 des Français ont pris l'habitude de faire une télédéclaration. Ils sont moins nombreux en Auvergne : encore 45% de déclarations sont faites en version papier dans le département de l'Allier et 40% dans le Puy-de-Dôme. La déclaration en ligne convainc un peu plus dans la Loire, puisque 35,5% des Ligériens seulement préfèrent la déclaration papier.

La crise sanitaire ?

Les centres des impôts sont fermés, au moins jusqu'au 11 mai, alors qu'habituellement à cette époque, il faut faire la queue pour y accéder. On ne sait pas encore s'ils pourront rouvrir à la fin du confinement ni quelles seront les conditions qui devront être mises en place pour accueillir le public. De nombreux contribuables, en particulier des personnes âgées, ont dores et déjà demandé si les centres des impôts seraient ouverts. Beaucoup d'entre eux préfèrent se déplacer pour obtenir des renseignements ou tout simplement déposer leur déclaration.

L'accueil téléphonique a été renforcé. Un numéro unique a été mis en place pour toute la France: 0809 401 401 (appel non surtaxé). Les agents qui y répondent auront accès à votre dossier pour apporter la réponse la mieux adaptée. Il est possible également de prendre un rendez-vous téléphonique, pour éviter d'attendre trop longuement, ou bien de poser ses questions par mail.

Est-ce un effet du confinement et du fait que les contribuables ont un peu plus de temps libre? Près de 8.000 déclarations par internet ont été enregistrées dans le Puy-de-Dôme lundi 20 avril, jour de lancement de la campagne. En 2019, il y en avait eu seulement 40 le premier jour. Ce constat est partagé dans la Loire puisque dès le premier jour, il y avait plus du double de déclarations enregistrées par rapport au premier jour de la campagne 2019.

La nouveauté de la déclaration 2020 ?

La déclaration peut désormais être automatique. Si les montants de vos salaires ou pensions déjà inscrits sont les bons, si vous n'avez pas de modification ou d'ajout à apporter (situation familiale, adresse, don, autres revenus, etc...), vous n'avez plus rien à faire. Pas besoin de renvoyer la déclaration papier ou de modifier la télédéclaration, la déclaration sera automatiquement validée.

Cela concerne potentiellement 12 millions de foyers fiscaux. Il est tout de même conseillé de vérifier que les montants préinscrits correspondent bien à vos revenus.