Déclaration de revenus 2018 : la dernière, sauf si…

Yonne, France

Pourquoi la déclaration de revenus restera t-elle nécessaire en 2020 pour une majorité de français?

Parce que pour pouvoir être, dispensé de déclaration, il faut avoir une situation stable. Si d'une année sur l'autre, votre situation ne change pas, que vous êtes salarié ou retraité, avec les mêmes revenus, vous n'aurez plus à remplir cette déclaration. Huit millions de foyers français pourraient être concernés sur les 38.3 millions que compte le pays. Ils recevront alors un avis d'impôt sur la base des éléments connus de l'administration fiscale.

En revanche si vous êtes un travailleur indépendant ou que vous exercez une profession libérale, si vous vous êtes mariés, si vous avez eu un enfant ou si vous avez droit à un crédit d'impôt: Il faudra repasser par la case "déclaration".

Cette année, tout le monde doit déclarer, y compris les foyers non imposables. Pourquoi ?

Même si le prélèvement à la source est entrée en vigueur le premier janvier dernier, tout le monde doit effectivement cette année remplir sa déclaration de revenus: les foyers non imposables aussi, ils sont plus de 81 000 dans l'Yonne. Cette déclaration est indispensable pour obtenir un certificat de non-imposition et bénéficier de certaines prestations sociales, du dégrèvement de la taxe d'habitation ou du chèque énergie par exemple.

Déclaration obligatoire pour tous donc cette année, même si elle compte un peu pour du beurre. Jusqu’à présent pour payer l'impôt, nous avions un décalage d'un an: on payait selon les revenus de l'année précédente. ce n'est plus le cas. L'impôt que l'on paye en 2019 est calculée sur nos revenus 2019.

A quoi va-t-elle servir alors, cette déclaration de revenus 2018 ?

Elle permettra au fisc de calculer au plus juste notre taux d'imposition en fonction de l’évolution des revenus en 2018. Ce nouveau taux sera appliqué en septembre.

Et puis il y a une raison plus technique. Pour passer de l'ancien système au prélèvement à la source, l'état annule l'impôt sur le revenu 2018 pour qu'on ne soit pas taxé deux fois. C’est ce qu'on appelle une année blanche. Il faut cependant noter que les revenus exceptionnels perçus en 2018 ne sont pas concernés par cette année blanche.