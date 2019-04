Déclaration de revenus 2019 : ce qui change cette année

Depuis le 10 avril, les contribuables sont invités à déclarer leurs revenus de 2018. Avec la réforme du prélèvement à la source c'est peut-être la dernière fois qu'ils le font.

Dernière déclaration d'impôts ?

Le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin l'a annoncé au début du mois : la formalité devrait disparaître dès l'an prochain pour huit millions de contribuables, soit 20% des 38 millions de déclarants en France.

Mais l'année prochaine, la déclaration restera obligatoire notamment en cas de crédit d'impôts, explique David Trutet de la direction des finances publiques de Normandie : "Il faut encore des déclarations pour les réductions et crédits d'impôts. On a toujours besoin des déclarations pour pouvoir les identifier. Ce qui est à l'étude en ce moment c'est de pouvoir les déclarer de manière contemporaine, au fur et à mesure que vous les engagez. Mais pour l'instant, techniquement ce n'est pas possible."

La déclaration en ligne obligatoire...en théorie

Il y a une nouveauté cette année : la déclaration de revenus sur le site impots.gouv.fr devient obligatoire. Mais en réalité, il y de nombreuses dérogations et beaucoup d'indulgence de la part de l'administration fiscale. Les zones blanches, les personnes "éloignées du numérique" ou n'ayant tout simplement pas d'accès internet ne sont pas concernées.

L'administration choisit de faire un travail de pédagogie pour convaincre les contribuables de laisser tomber le papier. Interface interactive, prise en compte du droit à l'erreur, délais étendus....Fabienne Dufay, la directrice régionale des finances publiques, à Rouen ne compte plus les atouts du numérique. "A la fin de la déclaration en ligne, on peut avoir accès directement à l'avis d'imposition, qui est essentiel pour justifier de ses droits et réduction, par exemple sur le réseau de transports Astuce à Rouen", détaille-t-elle.

En 2018, 58% des contribuables ont déclaré leurs revenus en ligne, en Seine Maritime comme dans l'Eure.

La date limite pour la déclaration de revenus 2018 :

jusqu'au 16 mai pour la version papier

jusqu'au 28 mai dans l'Eure sur internet

jusqu'au 4 juin en Seine Maritime sur internet

Les contribuables recevront leur avis d'imposition entre fin juillet et début septembre. En 2018, 700 000 foyers fiscaux en Seine Maritime et 330 000 dans l'Eure ont déclaré leurs revenus.