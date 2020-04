Déclaration de revenus :"Ne venez pas à nos guichets" dit le directeur des Finances publiques d'Indre-et-Loire

La campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu 2019 a démarré le 20 avril en France. En Indre-et-Loire, deux dates à retenir : le 8 juin est la date limite pour faire sa déclaration en ligne, le 12 juin pour faire sa déclaration papier. Cette année encore, deux tiers des foyers vont réaliser leur déclaration via le site impots.gouv.fr. 112.000 foyers vont déclarer par papier. On compte 352.000 foyers fiscaux en Indre-et-Loire, dont 62 à 63% ne sont pas imposables (55%-56% au niveau national). La collecte va rapporter 530 millions d'euros sur le département d'Indre-et-Loire (522 millions d'euros l'an dernier, 507 millions l'année précédente).

Guichets fermés, les services fiscaux sont joignables par téléphone

Depuis le confinement, aucun accueil physique n'est assuré aux centres des impôts en Indre-et-Loire, à Tours, Loches, Chinon et Amboise. L'an dernier, les centres des impôts avaient accueilli 50.000 personnes sur cette seule campagne de déclaration de revenus. Un numéro de téléphone national est mis en place, le 0.809.401.401, avec des conseillers au téléphone pour répondre aux questions inhérentes à la déclaration de revenus. Il est aussi possible de se faire rappeler par son centre des impôts, en laissant un message sur un numéro de téléphone qu'on trouve en haut de sa déclaration. L'autre solution est de poser les questions directement via le site internet impots.gouv.fr.

La déclaration automatique

La nouveauté de cette campagne d'impôt sur le revenu 2019, c'est la déclaration automatique. 220.000 foyers en Indre-et-Loire vont en bénéficier. Si aucun changement familial ou dans les revenus n'est intervenu, le foyer fiscal n'a rien à faire, pas même à valider. L'absence de réponse sur la déclaration pré-remplie sera perçue par l'administration fiscale comme une acceptation, sur le principe du "qui ne dit mot consent".

La déclaration papier

Si deux tiers des foyers fiscaux sont passés en Indre-et-Loire à la déclaration en ligne, un tiers reste pour l'instant à la déclaration papier, soit 112.000 foyers dans le département. Les feuilles pour déclarer sont à La Poste. Elles vont arriver fin avril-début mai précise la direction fiscale d'Indre-et-Loire. Pas la peine de s'inquiéter si elles ne sont pas encore arrivées.