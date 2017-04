Déclaration de revenus : un pas de plus vers le tout-numérique.

C'est la saison des déclarations de revenus ! Depuis le 12 avril, le gouvernement a ouvert la campagne de déclaration sur internet pour les revenus 2016. Et cette année, la déclaration en ligne est obligatoire pour une partie des contribuables.

Ils sont déjà 1 Français sur 2 à avoir abandonné la déclaration papier, mais le gouvernement veut aller plus loin. Cette année, la déclaration doit se faire obligatoirement sur internet pour les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse 28 000 euros, et qui sont équipés d'une connexion internet.

Le but c'est de faciliter les démarches à la fois pour le contribuable et pour l'administration fiscale. Et à partir de 2019, ce sera obligatoire pour tous les foyers, quelque soit leur revenu.

En contrepartie, le nouveau site a été épuré et se veut plus simple à utiliser : Il a été développé en liaison avec un panel d'utilisateurs et il a été rendu accessible aux handicapés. Il permet également de se connecter sur tablette et smartphone.

Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette déclaration en ligne, un mini-site pédagogique a été mis en place sur impots.gouv.fr !