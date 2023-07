Déclaration des biens immobiliers: "il y aura une tolérance" affirme la direction des finances publiques Corse

La déclaration des biens immobiliers auprès des impôts ne se fait pas sans douleur. Initialement prévu jusqu'au 30 juin, son délai a été prolongé jusqu'au 31 juillet. Mais après un nouveau problème sur les serveurs du site internet des finances publiques, le délai est de nouveau prolongé : jusqu'à ce mardi 1er août, minuit.

"Le service est momentanément indisponible (...) merci de vous reconnecter ultérieurement". Voilà le message face auquel se sont retrouvé de nombreux contribuables ce lundi 31 juillet pendant plusieurs heures. Mais c'est surtout une fois connectés que les usagers se retrouvent en difficulté face à cette nouvelle procédure, mise en place le 1er janvier en vue d'identifier les locaux exonérés, ou non, de la taxe d'habitation.

Résidence principale ou secondaire

Le but est d'identifier les résidences principales, dont la taxe d'habitation est supprimée ; et les résidences secondaires, pour lesquelles elle est maintenue. "Le but est de savoir qui occupe le bien", explique Christine Bessou-Nicaise, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département Corse du Sud.

Il ne faut donc "pas se préoccuper du descriptif des biens", poursuit-elle, même si celui-ci "ne correspond pas à la réalité" puisque cela n'aura pas d'incidence sur le montant de la taxe appliquée.

Autre souci régulièrement rencontré : aucun bien n'apparaît sur des comptes de contribuables pourtant propriétaires. Il s'agit là d'un "problème technique", précise la directrice : "l'administration fiscale n'en tirera aucune conséquence. On ne peut pas le reprocher aux usagers".

Enfin, de manière plus générale, la tolérance est de mise au sein des services du fisc dans le cadre de cette nouvelle obligation déclarative. "Évidemment, il y aura une tolérance dès lors que la démarche a été entamée sur le site et même si elle n'a pas pu aboutir", indique Christine Bessou-Nicaise.