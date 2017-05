Déclarations d'impôts en Dordogne : plus de contribuables, moins d'imposables

C'est la saison des déclarations d'impôts. Cette année, plus de 248 mille habitants du Périgord vont devoir y passer. Et l'an prochain, place au prélèvement à la source, avec de nouvelles règles, mais pas moins d'impôts...

C'est très pénible... Mais chaque année, il faut bien y passer. Nous sommes en pleine période de déclaration d'impôts. 248 266 contribuables périgourdins doivent faire leur devoir et rendre leur déclaration papier ou internet.

Pour le papier, vous avez jusqu'au 17 mai, pour internet jusqu'au 30. Sachez qu'il y a de plus en plus de contribuables (248 mille en 2016/ 247 500 en 2015). Mais paradoxalement de moins en moins de personnes imposables, (qui vont réellement payer des impôts): 97 mille 900 en 2015 et seulement 90 mille 300 pour l'année 2016.

La nouveauté l'an prochain, ce sera le prélèvement à la source, c'est à dire que votre impôt sur le revenu sera prélevé directement sur votre bulletin de salaire ou sur vos indemnisations chômage. Le système sera mis en place dès le premier janvier 2018. Mais cela ne vous dispensera pas de continuer à faire votre déclaration.

Vous continuerez à remplir une fois par an une déclaration d'impôts ne serait-ce que pour déclarer des changements ou avoir droit aux crédits d'impôts. L'année prochaine la déclaration sera obligatoirement à faire sur internet si vous gagner plus de 14 mille euros par an. Et en 2019, ce sera en ligne pour tout le monde.

Plus possible d'y échapper

Et ne croyez pas qu'avec la mise en place du nouveau système vous aurez droit à une année blanche l'an prochain. Non il n'y aura aucun cadeau. L'administration fiscale vous prélèvera directement vos impôts de 2018 tout au long de l'année sur votre salaire ou votre pension..

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prélèvement à la source est une manière pour l'administration de forcer les gens à se déclarer. Car de nombreux contribuables sont - disons- un peu étourdis et oublient de déclarer. Du coup sauf contrôle fiscal, ils échappent à l'impôt. Avec le nouveau système si vous ne déclarez pas, l'administration vous prélèvera directement le taux maximum sur votre salaire. Si vous êtes sujet à la phobie administrative, mieux vaut rapidement faire quelque chose...

A noter que le services des impôts à Périgueux est ouvert du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h30 à 16h. Des jeunes en service civique sont présents pour vous aider avec vos déclarations d'impôts.