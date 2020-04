Déclarations de revenus désormais automatiques pour la majorité des Corses

La campagne de déclaration de l'impôt sur les revenus a débuté lundi 20 avril, pour la Corse. En raison des mesures de confinement et des contraintes liées au coronavirus, les délais ont été rallongés. Les redevables ont jusqu'au 4 juin minuit pour effectuer leur déclaration automatique en ligne, jusqu'au 12 juin minuit pour les personnes qui n'auraient d'autre choix que la déclaration sur papier. "Les usagers disposent quasiment d'un mois supplémentaire cette année, précise Guylaine Assouline, la directrice générale des finances publiques de Corse. La déclaration sur Internet (le site impots.gouv.fr) est désormais obligatoire. Seules les personnes âgées ou celles qui ne disposeraient pas de matériel informatique ou d'accès à Internet peuvent encore les effectuer sur papier."

Pas d'accueil physique

C'est une situation inédite. Risque sanitaire oblige, aucun accueil physique ne pourra être proposé cette année par l'administration fiscale. "Les agents travaillent toujours et sont tous mobilisés, poursuit la directrice régionale. En revanche, nos bureaux ne seront pas ouverts publics. Une assistance en ligne est proposée sur le site Internet, via une messagerie sécurisée. Sinon, une plateforme téléphonique est opérationnelle durant toute la période de déclaration." Les particuliers pourront ainsi contacter le 0809 401 401 (appel non surtaxé). Par ailleurs, il est possible de demander en ligne un rendez-vous téléphonique avec un conseiller.

Déclaration simplifiée

L'administration assure avoir encore simplifié le processus de déclaration, après la mise en place l'année dernière du prélèvement à la source. En Corse, on dénombre 185.156 foyers fiscaux. Une grande partie d'entre eux, 121.675, seront soumis à une déclaration automatique de leurs revenus de 2019. "Grâce aux données collectées auprès des employeurs, la plupart des déclarations sont désormais pré-remplies et les usagers n'auront qu'à les valider d'un seul clic, si les informations correspondent à la réalité de leur situation, explique Guylaine Assouline. Toutefois, le contribuable reste maître de sa déclaration et peut apporter toutes les modifications nécessaires".