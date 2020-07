Décolletage : 237 suppressions d’emplois chez Frank & Pignard en Haute-Savoie

"Cela fait trente-et-un ans que je suis chez Frank & Pignard et notre entreprise est en train de mourir." Les larmes aux yeux, cette salariée de l’entreprise de décolletage lance explosé sa colère. Elle vient d’apprendre la décision du tribunal de commerce de Grenoble. Le projet retenu pour la reprise de la société de Thyez est celui porté par trois des quatre actionnaires actuels. "C’est une mauvaise nouvelle", souffle un autre salarié.

Le plan de reprise retenu prévoit la suppression de 237 emplois sur un effectif de 367. Ce vendredi, une vingtaine de salariés se sont rassemblés devant le siège de l’usine pour dénoncer un projet bancal. Ils pointent du doigt l’actuel PDG, membre du trio de repreneurs. "Comment se fait-il que ce monsieur qui durant deux ans s’est permis de gérer la boite n’importe comment aujourd’hui soit autorisé à la racheter en mettant près de 240 personnes dehors ?", s’interroge le délégué syndical Sud-Solidaire.

C’est une honte ! On vire tous les gens du bas et on garde les hauts salaires." - Patrick Chevrier, délégué syndical Sud-Solidaire chez Frank & Pignard