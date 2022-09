Décolletage en Haute-Savoie : "les coûts de l'énergie sont en train de paralyser l'activité"

La flambée des coûts de l'énergie fragilise de plus en plus le secteur du décolletage, secteur qui représente quelque 300 entreprises en Haute-Savoie, 7.000 emplois directs et 11.000 emplois indirects, principalement dans la Vallée de l'Arve. "Sur la partie France du site principal de Bonneville, on était sur une facture d'environ 1 million d'euros pour l'électricité, on passe à 2 millions et demi", témoigne Thierry Callendrier, directeur général du groupe Kartézis, dont le siège est à Bonneville et qui fabrique des pièces pour les moteurs, les turbos ou encore les freins dans le secteur de l'automobile.

A cela, il faut ajouter l'explosion du coût des matières premières, +250% selon lui, et le manque de visibilité liée au développement des véhicules électriques : avec l'interdiction à venir de la vente de véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035, le secteur est en pleine diversification. "Tout ça mis bout à bout, ça rend la situation très compliquée".

Mesures de chômage partiel

Pour faire des économies et garder de l'argent pour investir, Thierry Callendrier a recours depuis peu au chômage partiel. Une centaine de salariés, des ressources humaines, de la comptabilité ou du service qualité ne travaillent plus que 4 jours par semaine au lieu de 5. "Les coûts de l'énergie sont en train de paralyser l'activité, la situation devient très, très critique" confirme Alain Appertet, président du syndicat national du décolletage.

"Vous avez ceux qui ont déjà renégocié leur contrat il y a quelque temps, et puis ceux qui ont attendu de voir si la situation n'allait pas s'améliorer, sauf qu'entre le printemps et aujourd'hui, les coûts d'énergie ont encore été multipliés par deux ou trois, ils étaient sur des prix entre 50 et 60 euros du mégawattheure (MWh) et aujourd'hui on leur fait des propositions entre 300 et 600 euros du mégawattheure, l'inquiétude est immense, de 3% d'impact du chiffre d'affaires d'une entreprise, on va passer à presque 20 ou 30% du chiffre d'affaires et ce n'est pas viable".

Il faut un blocage des prix au niveau européen

Camille Pasquelin Vauthier, directrice du syndicat national du décolletage, réclame des mesures fortes pour aider les entreprises à passer le cap. "Surtout dans ces moments charnières de diversification de l'activité, où les investissements sont cruciaux, il faut être en capacité de passer de la production volume "grande série" à des productions plus "petite, moyenne série", ça suppose des équipements productifs adaptés". Selon elle, un blocage des prix de l'énergie au niveau européen serait un bon début.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire était attendu ce vendredi matin dans la Vallée de l'Arve. Il devait visiter l'entreprise historique Bontaz, à Marnaz, en pleine diversification (avec l'interdiction à venir de la vente de véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035, Bontaz va se mettre à fabriquer des équipements de vélo électrique). Une table ronde avec les acteurs du décolletage devait également être organisée à 11h.