Déconfinement : réactions du président de la CCI Touraine et du président du département d'Indre-et-Loire

Philippe Roussy, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine, et Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, expriment une certaine satisfaction aux mesures du plan de déconfinement présenté ce mardi 28 avril par le premier ministre.

La présentation du plan de déconfinement par Edouard Philippe a provoqué de nombreuses réactions en Touraine, chez les politiques et chez les chefs d'entreprises. Deux exemples, la réaction de Philippe Roussy, le président de la CCI Touraine, et celle de Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire.

La réouverture des commerces va libérer enfin les esprits

Je prône un redémarrage sécurisé, rapide et large. Pour l'instant ce n'est pas assez large puisque les cafés restaurants restent de côté -Philippe Roussy, président de la CCI Touraine

"Les commerces çà va déjà libérer un peu les esprits, ajoute Philippe Roussy, surtout qu'en juin on devrait voir arriver les cafés et restaurants. Quant au monde de l'entreprise, on est dans un régime de responsabilisation et c'est très bien, mais dans ce cas là un dialogue constructif sur la sécurité dans l'entreprise entre les salariés et l'employeur devra être relancé très vite pour faire redécoller le pays, sinon on risque de guérir, d'accord, mais de mourir très vite guéris! "

La différenciation entre départements est une bonne chose

Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental, regarde avec satisfaction ce plan de déconfinement. "Ils se sont rendus compte depuis deux mois que c'était au niveau départemental et avec les élus locaux qu'on était le plus à la hauteur de la situation".

Et donc c'est une bonne chose de faire des adaptations département par département. En Touraine, on va même aller plus loin et regarder les collèges territoire par territoire!

"Un collège de 150 élèves avec beaucoup de salles, poursuit Jean-Gérard Paumier, n'a pas la même situation au moment du déconfinement qu'un collège de la métropole de Tours de 600 élèves sans espaces. On a besoin d'adapter localement et les élus avec le préfet feront çà très bien ensemble".