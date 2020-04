Déconfinement : 300 protections en plexiglas fabriquées chaque jour chez Form XL dans la Meuse

Elle fabriquait des pupitres, des urnes électorales, du mobilier, des présentoirs en plexiglas. Depuis l'apparition du Covid-19, l'entreprise Form XL basée dans la Meuse, à Boureuilles, a totalement réorienté sa production vers les protections d'accueils du public.

L'entreprise, créée il y a 31 ans et qui compte 10 salariés, avait déjà imaginé une telle protection en 2009 lors de la grippe H1N1. "Ça grenouillait dans un coin de notre site internet et là, ç'a été une véritable explosion depuis le confinement. On a commencé doucement en en faisant une centaine par jour. Maintenant, on en fait de l'ordre de 300 par jour", explique Jean François, fondateur et PDG de l'entreprise.

Je dois dire que la totalité de l'équipe a suivi comme un seul homme. Il n'y en a pas un seul qui a fait valoir son droit de retrait, pas un seul

Des protections commandées pour des hôpitaux, des laboratoires, des ehpad, des cabinets médicaux mais aussi des cabinets d'avocats, de notaires ou Pôle Emploi. "Les endroits où les gens se rencontrent en tête-à-tête", précise Jean François. Les livraisons s'opèrent dans toute la France et même en Allemagne pour un réseau bancaire.

Problème : la matière première vient à manquer. "On a déjà transformé en six semaines 35 tonnes de plexiglas", détaille le patron meusien. "Il n'y a quasiment plus de plexiglas dans toute l'Europe dans les épaisseurs avec lesquelles on peut faire ces produits. Et en faisant les fonds de tiroirs, j'arrive à me faire livrer 2-3 tonnes tous les 2-3 jours mais c'est notoirement insuffisant."

Résultat : les commandes actuelles chez Form XL ne peuvent pas être livrées avant la deuxième quinzaine de mai, voire fin mai.