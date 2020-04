Déconfinement : A Auxerre, les élus préparent la reprise économique et sociale

Reprise des travaux

Les élus de la ville d'Auxerre ont demandé aux entreprises de prouver qu’elles sont en mesure de respecter toutes les règles de sécurité pour leurs salariés et sur les sites où elles interviennent afin de pouvoir faire repartir les chantiers. un certain nombre de travaux reprendront donc lundi 27 avril comme les travaux d’étanchéité de la couverture de l’abbaye Saint-Germain et la réalisation d’une dalle dans les locaux techniques ou encore la réalisation d’un local technique et l'installation d’une toiture photovoltaïque au groupe scolaire des Clairions. Les travaux de mise en conformité sécurité incendie de la cathédrale Saint-Etienne vont également reprendre tout comme ceux de l'étanchéité du gymnase Léon Peigné et du boulodrome.

D'autres réalisations débuteront la semaine suivante. Par exemple, le ravalement des façades de la maison Marie Noël ou du pôle environnemental. Par ailleurs deux grandes entreprises ont déjà donné leur accord pour la reprise du parking du centre technique municipal et du chemin de hallage dans sa partie vélo route. Des opérations de marquage au sol sont lancées.

Fourniture de masques à la population

"75 000 masques lavables sont commandés par la CA et devraient être livrés entre le 5 et le 15 mai puis distribués en porte à porte par les agents municipaux. De plus, cinq masques jetables par habitant ont été commandés dans le cadre d’un achat groupé avec le Conseil départemental" rappelle la ville dans un communiqué

La distribution sera assurée par une centaine d'agents de la ville pendant cinq jours. Les modalités sont en cours d'élaboration. Des agents de l’Office auxerrois de l’habitat seront intégrés au dispositif. La distribution de masques aux commerçants indépendants est à l'étude.

Transports scolaires

La Ville précise qu'elle "est en attente des précisions des différents ministères, notamment sur le port obligatoire du masque. On ne sait toujours pas si l'Etat va prendre à sa charge l'achat de ces masques pour les scolaires. Le but fixé reste que la reprise des transports soit totale dès le 11 mai. Cependant des incertitudes subsistent".

Toutefois il a été décidé que les 700 abonnés qui ont payé leur abonnement de mars verront la validité de leur ticket prolongée jusqu'à la fin mai.

Reprise dans les écoles

Pour connaitre le nombre d'enfants qui seront accueillis dans les écoles auxerroises, la ville va lancée une grande enquête ,cette semaine, auprès des familles pour tenter de connaître leur décision. Lorsque le nombre d'enfants sera établi, le service du Temps de l'enfant pourra caler les détails du service à rendre explique la mairie. En parallèle les centres de loisirs pourraient être ouverts pour accueillir les enfants lorsque la moitié de leur classe ne sera pas face à un enseignant.

La ville d'Auxerre annonce que le stationnement en centre-ville redeviendra payant à partir du 11 mai. Les habitants du centre-ville qui pouvaient se garer gratuitement à proximité immédiate de leur logement sont invités à prendre leur précautions pour ne pas être verbalisés.

Enfin, les activités sportives ne reprendront pas avant le 15 juin. D'ici là, des contacts seront pris avec tous les principaux partenaires (OMS, clubs omnisports, présidents...) afin qu'une charte soit signée avec le monde sportif.