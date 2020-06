Déconfinement : à Bois-Guillaume, le restaurant "Le Corona" rouvre et pas question de changer de nom !

À Bois-Guillaume, près de Rouen, "Le Corona" a retrouvé ses fidèles. Ce petit restaurant de quartier, une trentaine de couverts en temps normal, a repris du service ce mardi 2 juin, à l'occasion de la réouverture des bars, cafés et restaurants, l'une des mesures phares de la deuxième phase du déconfinement.

Un moment rempli de joie, raconte la patronne Marie-Hélène Lemaître : "Les clients nous attendaient devant la porte pour prendre des petits déjeuners, pour retrouver l’endroit, on aurait cru une classe d’école ! Tout le monde s’était mis face à nous, chacun sa petite table, son café, son croissant, c’était exceptionnel !"

On s'appelle "Lemaître" et il y a le mètre de distance au Corona !

Pour respecter les distances de sécurité, l'établissement ne sert plus qu'une vingtaine de couverts. Malgré tout, quand on a un resto qui s'appelle "Le Corona", il faut faire preuve d'humour et d'optimisme et ça, la patronne n'en manque pas : "Bien sûr qu’on s’est fait chambrer ! Avant le confinement, j’avais fait une blaguounette « deux Coronas achetées, une Mort subite offerte » ! Après, ça été terrible forcément, parce qu’on ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur et puis, on se fait chambrer parce qu’on s’appelle « Lemaître » et il y a le mètre de distance au Corona forcément !"

Il faut qu'on soit plus forts que ce satané virus !

Pas question pour autant de changer de nom, assure la Bois-Guillaumaise : "Des clients nous l’ont proposé mais moi, je me suis dit 'ben non' parce qu’il faut qu’on soit plus forts que ce satané virus !"

Tout avait été préparé pour s'adapter au protocole sanitaire : les tables espacées jusque sur le trottoir avec l'accord des voisins - "On a une solidarité de quartier qui est exceptionnelle !" - et le bar décoré "pour que ça ne fasse pas trop vide" car il est interdit de consommer debout.

Mais Marie-Hélène Lemaître ne se laisse pas abattre, malgré une situation financière pas facile : l'établissement qui propose produits frais et cuisine familiale a été refait entièrement il y a deux ans. "On travaillera plus et puis c'est tout !", conclut d'une voie enjouée la patronne.