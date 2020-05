Déconfinement à Bordeaux : la rue Sainte Catherine se prépare à retrouver la foule

Une semaine chargée en perspective pour les commerçants en Gironde avec beaucoup de questions avant la réouverture des boutiques le 11 mai prochain. La préfète Fabienne Buccio a réuni ce lundi la mairie de Bordeaux, la CCI et l'association bordelaise des commerçants "la ronde des quartiers" pour faire le point sur l’organisation de ce déconfinement. Plusieurs pistes de travail ont été retenues.

Barrières ou marquage au sol rue Sainte Catherine

Les représentants de la préfecture, de la mairie de Bordeaux, de la CCI et de la "ronde des quartiers" se sont déplacés ensemble, rue Sainte Catherine pour imaginer comment organiser physiquement l'accès aux magasins, avec la circulation piétonne et les zones d’attentes. Selon la CCI, deux options sont à l’étude, mettre des barrières ou organiser un marquage au sol pour matérialiser la zone d’attente à l’extérieur des boutiques.

les zones grises deviendront des zones d'attente

Selon le président de la "ronde des quartiers" Christian Baulme, "il faut gérer le problème des flux. Ce sera un client pour quatre mètres carrés, donc s’il n’y pas de distanciation possible c’est le port du masque obligatoire, sinon il faudra attendre son tour dehors. Les bandes grises que l’on peut voir rue Sainte Catherine deviendront des zones d’attente."

Reporter les soldes en septembre

L’artère longue de plus d'un kilomètre devrait aussi être soumise à des disparités. "Certains commerçants ne veulent pas rouvrir du tout car ils craignent d’ouvrir à perte et certains réclament également de reporter les soldes en septembre" selon le président de la CCI Patrick Seguin.

Et Christian Baulme d’ajouter : "On sait que les salariés des commerçants ne seront pas prioritaires pour la prise en charge de leurs enfants à l’école. Donc cela veut dire que les personnels qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants n’iront pas travailler et continueront à être au chômage partiel."

Ouverture tous les dimanches

Pour étendre l'offre et éviter une concentration de clientèle au même moment, l’ouverture tous les dimanches est envisagée, tout comme des horaires modulables : "On va peut-être voir apparaitre des horaires d’hiver et des horaires d’été, démarrer plus tard et finir plus tard mais administrativement rien ne serait imposé" explique le président bordelais de la "ronde des quartiers".

La prochaine réunion est prévue en fin de semaine, avant d'autres adaptations si nécessaire après, la première semaine, et surtout, le premier week-end de déconfinement.