Déconfinement à Hossegor : un bar propose de s'installer chez vous à défaut de rouvrir

Les bars et établissements de nuit resteront fermés après le 11 mai. Une décision sur leur possible réouverture devrait être prise fin mai. Mais à Capbreton, un couple qui tient un bar à cocktail a eu une idée pour reprendre son activité à partir du 14 mai. Le bar à cocktail à domicile.

Thibault et Margot Gaufryau Dandieu, un jeune couple, ont ouvert le Juniper à Capbreton il y a un an près de la plage Notre-Dame. Un bar cosy, spécialisé dans les cocktails recherchés. Ce sont des passionnés qui aime la fête.

Leur concept est mis à mal par la crise sanitaire. Et puisqu'on ne saura pas avant la fin mai si une date de réouverture des établissements de nuit est envisageable, il ont choisi de se réinventer pour survivre. Margot parle de "résilience". Thibault résume de son côté l'idée comme ça, dans un éclat de rire : "On va faire la teuf chez vous, foutre un oaï pas possible. Par contre le ménage, c'est vous".

8 personnes maximum

A partir de ce jeudi 14 mai, ce ne seront plus les clients qui iront au bar mais le bar qui ira aux clients. Un bar à cocktail à domicile. Pour que ce soit possible, il ne faut pas dépasser les 10 personnes réunies au même endroit. C’est ce qu’à dit le Premier ministre. Et comme ils se déplacent à deux pour venir vous proposer leur carte de cocktail, il devra y avoir 8 personnes maximum. "On va arriver déguiser en Breaking Bad, plaisante Margot, avec masques, visières et gants". Et même si c'est sur le ton de la plaisanterie, le couple assure que les règles sanitaires seront respectées.

"Plus sérieusement, enchaîne Thibault, cela va se passer de la manière suivante. On nous contacte et il y aura deux plages horaire à prendre. Ce sera soit avant 22 heures, donc plus sur le côté apéritif. Soit sur le côté soirée après 22 heures. Minimum 35 euros la soirée par personne avec trois cocktails par personne, plus une dégustation".

Le couple a eu cette idée le jour du discours d'Edouard Philippe, quand ils ont entendu que la jauge des rassemblements serait limitée à 10 personnes. Alors que d'autres établissements, en France et dans le monde, ont proposé des cocktails à emporter, eux n'ont pas voulu s'y résoudre. Car au delà de la boisson, ils ne voulaient ni sacrifier la gestuelle, le spectacle du barman, ni le contact avec le client.

Quasi complet pour le premier week-end

Dès que les gérants du bar Juniper ont annoncé sur les réseaux sociaux cette idée, ils ont été "submergés" de demandes. Leur premier week-end déconfiné est quasi complet. Et parmi les fidèles du bar qui ont sauté sur l'occasion, il y a Charlotte de Hoyos. Elle est gérante d'Hossegor Villa, une entreprise de location saisonnière de standing. "Déjà leurs cocktails nous manquaient terriblement et au delà de cela, on cherche à trouver des prestataires de qualité pour proposer à nos clients vacanciers des prestations à domicile pour passer un bon été malgré tout en ne sachant pas ce qui sera ouvert demain".

Et derrière la volonté de se réinventer, de revoir leurs clients, de retrouver de la vie social, il y a l'enjeu économique pour les patrons du bar. Sauver leur affaire, en faisant rentrer un peu de trésorerie. "Ca va être intéressant mais bizarre aussi de se dire : c'est nous qui allons chez vous, conclu Thibault. C'est quand même un petit peu renverser la situation".