Déconfinement: A Ifs près de Caen, la mairie fabrique des masques en PVC pour ses petits écoliers

On y voit toujours pas très clair!

Si le chef de l'état a annoncé que le retour en classe ne se ferait que sur la base du volontariat des familles, le maire d'Ifs dans l'agglomération de Caen-la-Mer ne sait toujours pas quelles seront les mesures à mettre en oeuvre ni avec quels moyens. " On rentre dans le dur" s'inquiète Michel Patard-Legendre,

Car si beaucoup de questions se posent dans l'objectif de ce 11 mai, la principale est sans nulle doute pour ces maires, celle de la réouverture des écoles et restaurants scolaires. Comme ses voisines, la mairie d'Ifs a passé commande de masques mais s'interroge sur la protection des jeunes scolaires en classe ou au restaurant scolaire.

masques ifs - Mairie d'Ifs

On le sait il n'est pas facile d'empêcher les plus petits de se toucher . Alors depuis plusieurs jours les agents municipaux ont tenté d'anticiper en fabricant de manière artisanale et simple des masques pour éviter que les plus petits ne se touchent la bouche, le nez ou les yeux. Fabriqué à base de feuilles de plastique rigide, ces masques qu'ils ont testé ont été envoyés à l'éducation nationale.

En attendant validation, la mairie réfléchit aux autres mesures, comme la pose de plexiglass dans le restaurant scolaire. quid également de la protection des agents municipaux, des familles des scolaires.

Edouard Philippe présentera mardi 28 avril son plan de déconfinement à l'assemblée nationale.