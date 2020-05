Déconfinement à la Poste : plus de tournées et une réouverture progressive des bureaux

Au début de la crise du Coronavirus, la Poste a été accusée par les élus locaux et la presse quotidienne régionale de "déserter le terrain" en limitant à 3 jours par semaine la distribution du courrier. Aujourd'hui, l'entreprise anticipe le déconfinement et présente un plan de retour " progressif à la normale". Il sera dévoilé cette semaine aux organisations syndicales.

Le facteur repassera 6 jours par semaine

C'est l'annonce la plus forte de ce plan de déconfinement. A partir du lundi 11 mai, la Poste met en place une nouvelle organisation qui permettra la distribution des colis, de la presse quotidienne et des services de proximité comme le portage de repas et de médicaments 6 jours sur 7, du lundi au samedi.

Les lettres recommandées seront également distribuées 6 jours sur 7 (le samedi, si c’est le jour choisi par les clients pour une deuxième présentation). Les lettres prioritaires seront aussi progressivement distribuées le samedi, soit 6 jours 7.

La collecte des boîtes aux lettres de rue par les facteurs sera de nouveau effectuée sur 6 jours et leur nombre sera progressivement augmenté en fonction des capacités opérationnelles. Aujourd’hui collectées à 87%, elles le seront à 100% fin mai.

Les autres courriers (lettres vertes, courrier de gestion, courrier publicitaire, ..) seront distribués 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Une collecte du courrier à domicile pour les plus fragiles

Dans le cadre du plan de déconfinement et pour rendre service aux personnes âgées, fragiles ou vulnérables, la Poste propose de collecter à leur domicile le courrier à envoyer. Ce service est gratuit et il suffit pour en bénéficier de se signaler à son facteur, lors de son passage ou en apposant un mot ou un signe sur sa boîte aux lettres. Pour affranchir le courrier, deux possibilités : imprimer une étiquette d’affranchissement depuis laposte.fr ou payer l’affranchissement directement au facteur par chèque ou en espèces avec l’appoint.

Tous les bureaux de poste ouverts d'ici fin mai ?

Dans son plan de déconfinement, la Poste annonce également la réouverture progressive à partir du 11 mai et jusqu'à la fin du mois de tous les bureaux de poste soit 7 700 agences sur toute la France. La quasi-totalité des points de contact (dont les partenariats avec les mairies et les commerçants) seront ouverts également fin mai. L'entreprise devra elle aussi se plier aux mesures imposées par le gouvernement sur les gestes barrières et la distanciation sociale dans les bureaux. Les horaires seront aussi adaptés en fonction de la fréquentation, du climat sanitaire ( département à risques ou pas) et des personnels disponibles.

Dans ce contexte, La Poste prépare la prochaine période de versement des prestations sociales du 6 au 9 mai . Elle compte 1,5 million de clients allocataires clients de La Banque Postale.

Horaires décalés et aménagements possibles pour les salariés

A la Poste aussi, le télétravail sera privilégié, au moins jusqu'au 2 juin, quand cela est possible. Pour les agents, dont les fonctions ne sont pas compatibles avec le télétravail, la pratique des horaires décalés sera encouragée. Elle permettra l'étalement des flux de personnes dans les transports en commun et diminuera la présence simultanée de plusieurs salariés dans un même espace de travail. C'est ce qui se pratique déjà depuis quelques semaines dans les centres de tri du courrier où il y a désormais 2 prises de service le matin.