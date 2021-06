Déconfinement : À Metz, des restaurants ont rouvert après un an de fermeture

Les bars et restaurants pourront de nouveau accueillir des clients à l’intérieur de leur établissement ce mercredi, avec une capacité d’accueil divisée par deux. Le restaurant "Aux terroirs de Lorraine", situé dans la gare de Metz, a rouvert sa terrasse le 19 mai après plus d'un an de fermeture.

Les bars et les restaurants peuvent de nouveau accueillir des clients en salle ce mercredi, après avoir été autorisés à rouvrir leurs terrasses le 19 mai. L'établissement "Aux terroirs de Lorraine", situé dans la gare de Metz, a rouvert depuis cette date, après un an de fermeture.

« C'était un petit peu long quand même »

La dernière fois que les serveurs ont reçu des clients en salle dans ce restaurant, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 se déclarait en France et ailleurs dans le monde. La brasserie Aux Terroirs de Lorraine, située dans la gare de Metz, est restée fermée depuis l'annonce du premier confinement de mars 2020. La baisse du trafic ferroviaire, le recul du tourisme et le développement du télétravail ont éloigné une bonne partie de la clientèle sur ce lieu de passage.

C'était un petit peu long quand même. J'ai souffert - Médi, serveur

Médi, serveur dans l'établissement, n'aura jamais imaginé qu'il resterait à la maison pendant plus d'un an : « Disons que c'était une forme d'année sabbatique. Je me suis occupé. J'ai vu de la famille, des amis. C'était un petit peu long quand même, je ne vais pas le cacher. J'ai souffert », confesse-t-il.

L'établissement a encore recours à du chômage partiel pour ses équipes, le temps d'une période de transition, après un an de fermeture. © Radio France - Natacha Kadur

Tous les personnels de l'établissement ont retrouvé leur emploi selon Aurélie, serveuse depuis 21 ans dans le restaurant : « Nous appartenons à un groupe qui a les reins solides », explique-t-elle. Elle reconnait néanmoins que cette longue période d'inactivité a parfois mis ses nerfs à rude épreuve : « On se pose des questions, on se demande si on va reprendre un jour, où si on va perdre notre emploi », témoigne celle qui en a profité pour entreprendre des petits travaux dans sa maison et s'occuper de ses enfants.

La brasserie redémarre le service avec une carte restreinte, qu'elle enrichira au fur et à mesure que l'activité s'intensifie © Radio France - Natacha Kadur

Période de transition

Tous n'ont pas eu cette patience et cet optimisme : « On a eu des gens nouvellement embauchés en 2020 qui sont partis tout de suite car ils pensaient qu'on allait pas les garder. D'autres ont trouvé le temps long et sont partis travailler pour des établissements qui ont rouvert entre-temps. Certains ont carrément changé de métier et ont quitté la restauration », explique la serveuse.

L'activité reprend tout doucement - Aurélie

La majorité des employés ne sont pas encore revenus aux 35 heures habituelles : « On est plutôt autour de 20 heures et le reste est encore compensé par du chômage partiel » explique Aurélie. Le service a repris avec des effectifs réduits car les capacités d'accueil du restaurant restent encore limitées à 50% à l'intérieur : « L'activité reprend tout doucement », complète-t-elle.

Médi, de son côté, a vu sa patience récompensée : « Ça fait plaisir quand même, de retrouver des clients, des habitués, mais aussi les collègues, l'ambiance de travail, c'est top ! » se réjouit-il.

Aux Terroirs de Lorraine est ouvert tous les jours de 8h à 21h30, sur la parvis de la gare.