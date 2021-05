Déconfinement : à Metz, la mairie s'attend à une forte demande d'extension de terrasses

A Metz, la maire reçoit environ 250 demandes de renouvellement de terrasses par an, elle s'attend à une plus forte demande cette année

Les terrasses, ce bien si précieux... A partir du 19 mai, date à laquelle les terrasses vont être autorisées à rouvrir, les restaurateurs et cafetiers cherchent des solutions pour accueillir le plus de monde possible en extérieur tout en respectant les gestes barrières. En centre-ville, les mairies comme à Metz vont proposer aux restaurateurs d'installer des terrasses temporaires ou des extensions. Les élus s'attendent à beaucoup de demandes, "elles seront examinées au cas par cas, en tenant compte de l'équilibre terrasses et habitants", précise l'adjoint au maire de Metz en charge de la sécurité Hervé Niel.

Tout faire pour satisfaire ces demandes mais en tenant compte de l'équilibre avec les habitants

L'élu rappelle que l'an dernier, il y avait des tensions entre des habitants excédés par le bruit et des usagers qui tardent à quitter les terrasses à la fermeture. Hervé Niel précise quand même que l'objectif prioritaire du maire de Metz, c'est de tout faire pour satisfaire ces demandes de terrasses. Environ 250 demandes de renouvellement de terrasses sont examinées chaque année à Metz. Christophe Periquet, en charge des cafés et bars pour l'Umih en Moselle (syndicat profresionnel des restaurateurs et hôteliers) confirme être en discussion avec la mairie pour installer des extensions de terrasses et pourquoi pas fermer quelques rues le soir comme l'an dernier.

Harvé Niel, adjoint à la sécurité à la mairie de Metz Copier

A Marly, les deux patrons du restaurants Le Clos des Chefs, ont trouvé une solution pour étendre leur terrasse, elle va doubler de surface. Le co-gérant du restaurant Alexandre Monce précise avoir pu s'entendre avec le commerçant voisin, le chocolatier Fabrice Dumay, et son propriétaire pour étendre sa terrasse. Ce qui lui permettra de servir 30 à 40 couverts au lieu de 15 avec sa terrasse initiale.

Les deux patrons du Clos des Chênes à Marly © Radio France - Cécile Soulé