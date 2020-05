Déconfinement : à Niort, des coiffeurs ont rouvert dès ce lundi

Le déconfinement a débuté ce lundi 11 mai. Les commerces ont commencé à rouvrir, sauf les bars et les restaurants. Et il y a un secteur qui a beaucoup de succès c'est... le coiffeur ! En deux mois de confinement, les cheveux ont poussé ! Et pour certains pas de temps à perdre pour passer entre les mains d'un professionnel.

Je veux éviter de ressembler à un fou pour la reprise

D'habitude fermé le lundi, le salon Jean-Marc Joubert de Rémy Gaudriller a rouvert à 9 heures. Jacqueline fait partie des premières clientes. Ce n'est pas Chewbacca mais "regardez, je ressemble à un singe", plaisante-t-elle en touchant ses cheveux. "Je vais faire une coupe sévère !".

Les cheveux de Laurent aussi ont bien poussé venu car "je veux éviter de ressembler à un fou pour la reprise et c'est aussi le moyen de s'inscrire dans un rythme entre guillemets normal".

Horaires élargis

Rémy Gaudriller sait qu'il pourra avoir peut-être quelques catastrophes à rattraper. "Ce qu'on craint le plus, c'est ceux qui auront fait une couleur eux-mêmes et qui auront eu des petits ratés", sourit-il.

Pas simple pour le coiffeur de travailler, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Je n'ai pas de place avant la semaine prochaine", répond-il à un client qui voulait un rendez-vous rapidement. Le salon va élargir ses horaires certaines journées, de 8 heures à 20 heures, pour pouvoir répondre à la demande.

Masque obligatoire pour les clients

Et ce n'est pas le seul changement. Rémy Gaudriller porte un masque et une visière en plastique. Dans le salon, des affiches rappellent les règles sanitaires. Masque obligatoire pour les clients qui ne sont pas plus de trois en même temps. Gel hydroalcoolique à disposition. Le coiffeur compte un quart d'heure de plus par client car il faut tout désinfecter à chaque fois : matériel, siège, tablette...

Le salon compte un quart d'heure de plus par client car il faut tout désinfecter à chaque fois © Radio France - Noémie Guillotin

Client qui met lui-même le peignoir dans un bac, et récupère son manteau. "On a perdu la galanterie", sourit le coiffeur.

Il attend encore un plexiglass pour sa caisse. Un protocole sanitaire qui a un coût. Rémy Gaudriller a donc choisi de "simplifier certains tarifs mais pour le protocole sanitaire on facture trois euros".