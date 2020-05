Déconfinement : à Orléans, "La Tribune Hebdo" reparaît après 8 semaines d'arrêt total

Elle aussi a profité du déconfinement pour sortir à nouveau : La Tribune Hebdo ! Le journal gratuit d'Orléans avait totalement arrêté son activité pendant les 8 semaines du confinement. Un numéro a enfin pu sortir cette semaine, tiré comme d'habitude à 20 000 exemplaires. Et ce, dans des conditions difficiles et dans un contexte économique très incertain.

50% de recettes publicitaires en moins

"On a hésité à redémarrer la parution dès la première semaine de déconfinement, reconnaît Marc Moser, le directeur de la publication, on pensait même d'abord ne redémarrer qu'en septembre. Mais il y avait une sorte de devoir d'information ; et notre intuition était bonne, car peu de temps après la mise en place des journaux jeudi matin, certains points de retraits, certains bacs étaient déjà vides. Les lecteurs étaient visiblement pressés de nous retrouver, et ça c'est très réconfortant."

Les lecteurs étaient visiblement pressés de retrouver le journal : certains points de retrait ont très vite été vidés © Radio France - Antoine Denéchère

Les conditions de réalisation de ce numéro "spécial déconfinement" ont été assez compliquées. Pour des raisons de coût, seulement 4 salariés y ont participé, contre 9 d'ordinaire. Et le retour à la normale sera long, avec 50% de recettes publicitaires en moins prévues entre mai et juillet. Sauf pour ce numéro spécial, la pagination sera réduite de 30%.

"Beaucoup d'entreprises ont peur d'investir, leur premier réflexe est un réflexe de marche arrière, se désole Marc Moser. Pourtant, elles devraient plutôt faire l'inverse : quand on relance une activité, il est important de faire de la communication... Mais il y a aussi une raison plus terre-à-terre : avec moins d'événements à venir - de type portes ouvertes, festivals, salons - il y a forcément moins de publicité."

Une pause estivale dès le 2 juillet

La Tribune Hebdo va continuer de paraître tous les jeudis, sauf la semaine prochaine en raison de l'Ascension, et ce jusqu'au 2 juillet. "D'ordinaire, nous faisons une pause estivale à partir du 20 juillet, mais comme là, aucune activité culturelle ni événementielle ne sont prévues, a priori, d'ici là, nous interromprons dès le 2 juillet." Pour reprendre fin août ou début septembre : "On verra, en fonction de la situation. Il faut bien avouer qu'on navigue un peu à vue", conclut Marc Moser.

En attendant, La Tribune Hebdo est disponible aux points de retrait habituel, seul le colportage en gares d'Orléans et des Aubrais a été suspendu. Et à ne pas manquer dans ce numéro spécial, le portrait de Will Luigi, chargé d'accueil à France Bleu Orléans !