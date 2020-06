Déconfinement : à Orléans, trente-trois bars autorisés à ouvrir jusqu'à 2 heures du matin

La charte de bonne conduite, à Orléans, qui permet aux bars de rester ouverts plus tard le soir (jusqu'à 2h du matin), pendant "la belle saison", en échange de leur engagement à lutter contre les nuisances sonores et à faire de la prévention sur l'abus d'alcool, est reconduite à partir du lundi 22 juin, annonce la Ville d'Orléans.

33 bars autorisés à ouvrir jusqu'à 2h, y compris en terrasse

Trente-trois bars orléanais sont concernés (actuellement, la fermeture est à 1h au plus tard). Ces établissements sont également autorisés à vendre de l'alcool sur leurs terrasses jusqu'à 2h du matin, au lieu de 1h du matin les années précédentes (pour les terrasses).

Et cela sera valable jusqu'en octobre, "soit cinq mois consécutifs au lieu de quatre" habituellement "afin de tenir compte du contexte économique", indique la Ville.

Cette autorisation sera également mise en place cet hiver, du 1er novembre au 21 décembre les jeudis, vendredis et samedis soir, toujours pour prendre en compte le contexte post COVID.

La liste des 33 bars à Orléans autorisés à ouvrir jusqu'à 2h du matin

MOJITO'S BAR

LES DIX FÛTS

L'ANTIDOTE

LE 66

LE BRIN DE ZINC

LE MOOG

MERCI BAR

L'ANT'HIC

LE PETIT BARCELONE

STUDIO 16

SWEET AND CO

LE PATIO

LE DARLINGTHON

LES ENFANTS TERRIBLES

L’INEXPLOSIBLE

L'ATELIER

EMPREINTE HOTEL

LE BISTROT

DOCTOR FUNK

LA TAVERNE

GARDEN ICE CAFÉ

DIABOLO MENTHE

VER DI VIN

LE VIEUX COMPTOIR

O'MILLESIME

L’EMBUSCADE

MEMPHIS COFFEE

LE MANOIR

EL SANGO

LE VICTORIA PUB

L’ECOLE DES SALES GOSSES

LA CONCURRENCE

LA CARROSSERIE

Concernant le bilan de cette charte de bonne conduite l'an dernier, la Ville indique qu'en 2019, "plusieurs établissements bénéficiaires ont fait l’objet de sanctions par la police municipale, notamment pour ouverture d’établissement sans respect des horaires de fermeture et tapage. Le quartier Bourgogne a fait l’objet de patrouilles renforcées très régulières par la brigade de surveillance et d’intervention de nuit, notamment à pied avec l’aide des auxiliaires canins. Dans le même temps, les Ivresses Publiques et Manifestes ont diminué près de 50% depuis 2014 (206 en 2014, 106 en 2018 et 91 en 2019)".