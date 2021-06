Déconfinement : à Rennes le restaurant étoilé IMA va enfin ouvrir

Mercredi 9 juin, c'est la deuxième phase du déconfinement. Le couvre-feu passe à 23h et les bars et restaurants peuvent ouvrir en intérieur avec une jauge à 50%. Pour le restaurant étoilé IMA de Rennes (Ille-et-Vilaine), ce sera le grand jour car il était fermé depuis 7 mois.

Le chef Julien Lemarié avec David Pellerin, chef cuisinier, et Pierre-Marie Philouze, directeur de salle et sommelier

La deuxième phase du déconfinement c'est ce mercredi 9 juin. Le couvre-feu passe à 23h. Les bars et les restaurants vont pouvoir ouvrir en salles avec une jauge de 50%. Beaucoup d'établissements qui n'avaient pas de place pour une terrasse attendent ce jour avec impatience. C'est le cas du restaurant étoilé IMA, situé boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. IMA veut dire "maintenant" en japonais car cet établissement propose une cuisine inspirée du pays du soleil levant avec des produits locaux. Juste à côté, son petit frère IMAYOKO a ouvert en novembre 2020 mais n'a pu proposer que des plats en emporter.

L'équipe au complet

Au restaurant IMA comma chez IMAYOKO, les équipes se préparent à la réouverture depuis une semaine. Il n'y a aucune défection, tout le monde repart après sept mois d'arrêt pour certains. "On a envie que les clients reviennent pour amener un peu de rêve" explique Pierre-Marie Philouze directeur de salle et sommelier "J'ai un peu d'appréhension mais on est content de reprendre" pour David Pellerin chef cuisinier.

"Ils ont tous les crocs"

Le chef étoilé Julien Lemarié n'est lui pas stressé, il a plutôt hâte de revoir ses clients. Mais pour l'équipe, 17 salariés sur les deux établissements, il s'agit de reprendre un rythme de travail, et le chef s'interroge "les premières semaines vont être éprouvantes pour tout le monde, on va être à fond 4 jours par semaine et on est fermé les dimanche, lundi et mardi. Mais ça va aller"

Tout le monde dans l'équipe est super motivé. Ils ont tous les crocs. Il est temps d'ouvrir - Julien Lemarié