Déconfinement à Rennes: pour les commerçants, "revenez en boutique et soyez moins sur internet"

Après 8 semaines de silence, le centre ville de Rennes retrouve un peu d'animation avec la réouverture des commerces lundi 11 mai jour du déconfinement en France. Une certaine effervescence est perceptible dans le centre ville, même si l'affluence est encore timide. Les camions de livraison sont de retour, il y a des cartons sur les trottoirs, des grilles s'ouvrent. "Tout est prêt" dit Harry patron d'une boutique de prêt à porter et bijoux qui accueille ses premiers clients "le fléchage, du gel hydroalcoolique à l'entrée, des masques obligatoires, et toutes les règles de sécurité qui sont affichées. On espère que les clients vont revenir". Lauren ne rouvrira sa boutique de prêt-à-porter que mercredi car elle peaufine les derniers réglages.

Du gel hydroalcoolique à l'entrée d'un magasin © Radio France - Loïck Guellec

Les commerçants rassurent

"Notre équipe sera aux petits soins avec nos clients" précise Lauren dont le magasin ne pourra accueillir que deux personnes en même temps. "On aura des masques et des gants et on invite nos clients à porter des masques pour eux , pour nous et pour les autres clients. Par rapport à l'essayage des vêtements, on passera le produit à la vapeur avant essayage car le Covid ne supporte pas la chaleur; si le client ne prend par l'article, le produit sera passé à la vapeur et sera mis à l'écart pendant 48 heures" rassure la commerçante.

"Revenez en boutique et moins d'internet"

Dans le collimateur des commerçants, la vente en ligne qui était la seule façon d'acheter des vêtements pendant le confinement. "J'espère que les clients vont revenir en boutique pour soutenir l'économie française" affirme Lauren. "La réouverture des commerces, ça donne de la vie au centre ville qui était bien mort" témoigne Chloë une rennaise qui fait la queue devant une boutique, accompagnée de sa fille en bas âge, en respectant bien la distanciation sociale. "Faut surtout pas commander sur internet, faut revenir dans nos boutiques". Beaucoup de commerces ont pu tenir durant la crise grâce aux aides publiques, mais le plus dur c'est maintenant car il faut retrouver du chiffre d'affaires.

Un marquage au sol devant le centre commercial "la Visitation" à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Deux galeries marchandes peuvent rouvrir

De son côté la préfète d'Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, a autorisé la réouverture des deux plus grandes galeries marchandes de Rennes métropole, c'est à dire le centre commercial Alma à Rennes et Grand Quartier à Saint-Grégoire. Leurs superficies dépassaient les normes maximales autorisées, mais la zone de chalandise assez limitée et les règles sanitaires présentées à la préfète ont permis cette autorisation.