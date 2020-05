Déconfinement : après un imbroglio, les auto-écoles de Côte-d'Or peuvent finalement rouvrir

Le déconfinement ne se passe pas de manière limpide dans tous les secteurs d'activité. Pour les auto-écoles, c'est le moins qu'on puisse dire : quel pataquès ! Revenons sur la chronologie. Vendredi 8 mai, elles sont autorisées à rouvrir lundi 11 mai. Le 11 mai, en milieu de journée, elles apprennent qu'elles ne pourront rouvrir que deux jours plus tard. Le lendemain, la réouverture est reportée "jusqu'à nouvel ordre". Puis finalement, après une réunion mardi soir, la décision finale est tombée : les auto-écoles pourront reprendre leur activité - dans des conditions sanitaires strictes - à partir du mercredi 13 mai 2020, annonce le CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile.

"Je suis furieux"

Matthieu Dejaune dirige une auto-école à Longvic, près de Dijon, avec six salariés. L'imbroglio de ce début de semaine lui reste en travers de la gorge. "J'avais tout organisé pour reprendre lundi 11 mai à 14 heures, raconte-t-il. J'ai repris lundi à 14h et à 14h09 on a reçu un message nous ordonnant de stopper l'activité. Le problème c'est qu'on communique sur une réouverture, et qu'au bout de neuf minutes d'ouverture on nous dit stop, c'est guignolesque".

J'ai ouvert de 14h à 14h09 - Matthieu Dejaune, gérant d'une auto-école à Longvic

Finalement soulagé, il va reprendre son activité le plus tôt possible, le temps de réorganiser ses plannings. Selon lui, son carnet de rendez-vous affiche déjà complet pour le mois à venir.

"On peut comprendre qu'il y ait des couacs"

Soulagé aussi, Thierry Donzel, le président du CNPA 21 (Conseil national des professions de l'automobile), lui-même dirigeant d'une auto-école à Nuits-Saint-Georges, et qui représente une centaine d'auto-écoles en Côte-d'Or. Selon lui, la difficulté d'avoir une décision claire, nette et précise vient d'un désaccord entre les différents ministères. "On ne pouvait pas nous faire rentrer dans la même case que les bars et les restaurants, ni dans la même case que les coiffeurs et les magasins de chaussures", argument-t-il.

Tout ne peut pas être parfait - Thierry Donzel, le président du CNPA 21

Pour lui, s'il n'y a pas de revirement, tout est bien qui finit bien : "S'il y a eu un chamboulement, ça c'est fait assez rapidement. Je me dis que ça se termine bien, on va reprendre, certains ont moins de chance que nous, comme les restaurateurs ou les gens du spectacle qui sont encore sur le tapis".

Les gestes barrières pendant les cours de conduite

Après le démarrage en côte ou le créneau, il va falloir maîtriser un nouvel exercice pour les élèves qui vont venir prendre des leçons : le geste barrière. Tout un protocole va être mis en place dans les voitures. Le véhicule sera désinfecté entre chaque élève, moniteur comme élève devront avoir un masque et se laver les mains au gel hydro-alcoolique (ou porter des gants). Suivant les auto-écoles, certains enseignants pourront même avoir des visières de protection.