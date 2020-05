Déconfinement : l'accès au lac d'Éguzon est à nouveau autorisé, les travaux sont bientôt terminés

Après plusieurs mois de travaux, le chantier est presque terminé au bord du lac d'Éguzon. Un bassin et des jeux aqualudiques sont installés. Et la préfecture de l'Indre vient d'autoriser à nouveau l'accès au lac, après presque deux mois de confinement.

C'est une très bonne nouvelle pour les promeneurs berrichons, après presque deux mois de confinement. L'accès au lac d'Éguzon est à nouveau autorisé depuis ce samedi 16 mai. La préfecture de l'Indre vient de publier un arrêté autorisant l'accès aux plages, les activités nautiques individuelles, la pêche et la navigation.

Pour l'instant, la baignade reste interdite dans le plus grand lac de la région Centre. Si vous comptez profiter du soleil pour aller vous balader au bord du lac, soyez prudents : il faut respecter les mesures de distanciation sociale.

Il y a déjà du monde, certains ont même fait du bateau ce matin

"Il y a déjà du monde, certains ont même fait du bateau ce matin", se réjouit Jean-Claude Blin, le maire d'Éguzon-Chantôme. Il fait part de son soulagement, après plusieurs semaines d'inquiétude pour la saison estivale. "Plein de gens sont contents que ça rouvre, ça fait plaisir". L'élu précise tout de même qu'il reste de nombreuses inconnues pour les prochaines semaines : baignade, conditions d'ouverture des restaurants, mesures de distanciation sociale...

La construction du bassin bientôt terminée

Régulièrement touché par le problème des cyanobactéries dans l'eau, le lac d'Éguzon a été plusieurs fois interdit à la baignade ces dernières années. C'est pour permettre tout de même aux Berrichons de se baigner que le chantier de bassin a été engagé il y a plusieurs mois, ainsi que l'installation de jeux aqualudiques. Coût des travaux : 1,5 million d'euros.

"Il y a encore du carrelage à terminer, quelques aménagements à finir, on sera pratiquement prêts d'ici une quinzaine de jours", explique le maire d'Éguzon-Chantôme, sans savoir si la baignade sera autorisée cet été. Il faut aussi attendre quelques jours pour déterminer le nombre de saisonniers à embaucher.

L'école de ski nautique rouvrira à partir du 20 mai

Du côté du club nautique d'Éguzon, on se réjouit aussi. "C'est une très très très bonne nouvelle pour tous les acteurs. On a surtout une clientèle locale, qui vient de Châteauroux, de Limoges, donc on reste dans le périmètre des 100 km autorisés", s'enthousiame Frédéric Théret, le président du club nautique.

"Les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte arrivent. On sera prêts à fonctionner", poursuit-il, expliquant que des mesures de désinfection du matériel de ski nautique vont être mises en place.