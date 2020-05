Déconfinement : Avec la réouverture des marchés à Montpellier "on se sent vivant"

Après près de deux mois de fermeture liée au confinement, les marchés de plein air ont pu rouvrir à Montpellier. Les clients se sont empressés de venir faire leurs courses pour ce premier weekend déconfiné. Une réouverture avec des contraintes : des barrières de protection, pas plus de 10 clients à la fois, des étals éloignés les uns des autres, masques et gel devenus obligatoires.

La joie de se retrouver

Malgré tout un vrai soulagement pour les vendeurs, privés d'activité depuis deux mois. "Rouvrir c'est un pur bonheur. Un pur bonheur", lâche en souriant Thierry, vendeur de fruits et légumes avec son épouse au marché de Plan Cabanes. Depuis quarante ans, ils n'avaient jamais connu une interruption aussi longue. "Tout le monde est content de se revoir. C'est comme des grandes retrouvailles, mais en plein air ! C'est ça que les gens apprécient. Ils en ont marre d'être dans des magasins confinés".

Pendant le confinement, ils avaient mis en place un système de drive pour garder le contact avec certains de leurs clients. Mais tous les habitués n'en n'ont pas bénéficié, et certains ont dû se contenter d'acheter leurs fruits et légumes en grande surface. Presque une souffrance pour Adélaïde, étudiante à Montpellier. "C'est pas terrible, il faut soutenir les producteurs, acheter directement". Son premier marché en deux mois a le goût de la liberté. "C'est un peu se sentir vivant. Je vois des gens ici, je parle un petit peu, je viens en vélo en général. C'est mieux !", se réjouit la jeune femme.

Changement d'alimentation

Entre deux étals, Patrick, venu spécialement faire ses courses depuis Castelnau, tempère. _"_C'est un petit peu triste : l'ambiance, il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de vendeurs, les barrières, les masques, énumère-t-il. On ne se reconnaît pas trop. Mais bon, ça fait tout de même plaisir. On est pressés que tout se termine et rentre dans l'ordre".

Les commerçants également espèrent un retour rapide à la normale, d'autant que certains accusent une baisse conséquente de leurs ventes. "Il n'y a pas autant de gens que d'habitude, constate Faycal, traiteur sur le marché. La recette, elle n'était pas nulle mais vraiment pas terrible". Il parle d'une perte de revenus de près de 80% sur les premiers jours d'ouverture.

Surtout, selon les vendeurs, les habitudes des clients ont changé, pas seulement concernant leur sécurité. "Par rapport à l'année dernière à la même période, _on vend trois fois plus de carottes_. Pareil pour les artichauts !", s'amuse Clément, qui aide ses parents sur le marché. En cause selon lui, le temps libre, offert par le confinement. "Les gens ont pris le temps de cuisiner, ils ne vont plus prendre leurs plats au resto. C'est chez eux leur resto. On est très contents, et même pour eux, c'est des produits frais, sains, encore plus sains que de manger tous les jours des produits sucrés comme des cerises. C'est gagnant pour tout le monde !"

Les marchés rouvrent progressivement à Montpellier

La réouverture des marchés à Montpellier s'étale sur un mois, en privilégiant d'abord les marchés de quartier.

Ouverts depuis le 12 mai

Beaux-Arts

Malbosc

Plan Cabanes

Albert 1er

Plan des 4 seigneurs

Tastavin

Saint-Martin

Celleneuve

Port Marianne

Petit Bard

Marché Paysan d'Antigone

Ouverture la semaine du 19 mai

Marché aux Plants Mosson

Marché aux Plants Arceaux

Antigone

Comédie

Entre le 26 mai et le 2 juin

À partir du 26 mai, réouverture du marché des Arceaux , le mardi dans son intégralité, le samedi, les commerçants viendront par alternance.

, le mardi dans son intégralité, le samedi, les commerçants viendront par alternance. Dès le 2 juin, réouverture du marché Mosson : Quatre zones de marchés seront constituées avec rotation de la venue des commerçants dans chaque zone.

Des barrières ont été installés tout le long du marché de Plan Cabanes pour tracer un chemin à suivre, mais aussi protéger les commerçants © Radio France - Elena Louazon