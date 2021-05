Déconfinement : Beaucoup de restaurateurs de la Côte d'Opale ne vont pas rouvrir leur terrasse

A compter du 19 mai, les terrasses des restaurants et des cafés pourront à nouveau accueillir les clients, avec des tables limitées à 6 personnes et une capacité d’accueil globale réduite de moitié. Certains professionnels préfèrent ne pas rouvrir par manque de rentabilité.

La première étape du déconfinement aura lieu le 19 mai avec la réouverture, des terrasses pour les restaurants et bars. L’attente est grande du côté des clients. Si pour certains professionnels cette réouverture se prépare, beaucoup n’ont pas de vraies et grandes terrasses. Ils préfèrent rester fermés et attendre le 9 juin.

La digue de Malo-les-Bains à Dunkerque est en effervescence, depuis quelques jours les balais et karcher sont de sortie pour nettoyer les terrasses. « C’est sûr que ce ne sera pas parfait mais on est heureux d’accueillir nos clients…en attendant mieux » Wilfrid De Walsche le gérant du café l’Espadrille a le sourire il attend ça depuis 7 mois.

Le bar l'Espadrille se prépare pour l'ouverture des terrasses le 19 mai © Radio France - Emmanuel Bouin

Un peu plus loin sur la digue, le resto soleil, Stéphane Vanbaleghem le patron n’arrive pas à lâcher son téléphone. Il est déjà complet pour la première semaine d’ouverture. « C’est vrai que c’est compliqué, je prends les réservations mais j’appellerai la vielle pour les conditions météo » Il croise les doigts pour que la météo soit clémente à partir du 19 mai.

Si les terrasses sont extensibles sur la digue de Malo-les-Bains à Dunkerque, ce n’est pas le cas à Calais. Avec les restrictions, le restaurant le Coq d’Or ne peut accueillir que 6 clients par service. Thierry Buffet ne rouvrira pas son établissement « Ca ne vaut pas le coup, pour 3 tables ce n’est pas rentable »

Seulement 20% des restaurants du Nord et du Pas de Calais devraient ouvrir leur terrasse le 19 mai, selon l’UMIH le syndicat de la profession.