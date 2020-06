Déconfinement : Bourgoin-Jallieu étend ses terrasses de restaurants et piétonnise une de ses rues le soir

Pour accompagner le déconfinement et permettre aux restaurateurs de se relancer après 2 mois et demi d'arrêt total, la Ville de Bourgoin va augmenter les espaces dédiés aux terrasses (qui ne seront pas facturées) et rend la rue de la Libération piétonne tous les soirs dès le 2 juin entre 19h et 23h.

Bistrots et restos rouvrent, mais avec des contraintes sanitaires

Le 2 juin, c'est le jour J pour tous les gérants de bars et de restaurants qui peuvent rouvrir leurs établissements après 2 mois et demi d'arrêt. Ils s'y préparent depuis le discours d'Edouard Philippe jeudi dernier pour tenir compte des mesures sanitaires qui leur sont imposées : espacement entre les tables, limite des groupes à 10 personnes maximum, port du masque pour le personnel et pour les clients quand ils ne se sont pas à table.

La Ville de Bourgoin étend les espaces dédiés aux terrasses de restaurants

Comme ces mesures limitent le nombre de couverts à l'intérieur des restaurants et qu'ils ont besoin de rattraper le chiffre d'affaires perdu pendant le printemps, la Ville de Bourgoin leur permet, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres villes, d'agrandir leurs terrasses sur le domaine public.

Les restaurateurs exonérés de la redevance pour leur terrasse en 2020

Aide supplémentaire, ces terrasses ne seront pas facturées aux établissements pour toute l'année 2020. Les restaurateurs paient entre 1000 à 4000 euros de redevance chaque année pour leur terrasse suivant leur taille. Cela représente habituellement une recette de 50000 euros pour la Ville.

La Mairie attribue aussi 20 000 heures de gratuité pour le stationnement sous forme de tickets, comme elle le fait pour les autres commerces de la ville.

Bourgoin renouvelle son opération "Faites-vous une terrasse"

La rue de la Libération, bien connue à Bourgoin pour ses nombreux restaurants et qui est habituellement piétonnisée tous les soirs d'été, sera libérée de toute circulation automobile à partir du 2 juin et jusqu'au 3 octobre, afin d'étendre encore les espaces dédiés aux terrasses.

Cette habituelle opération estivale "Faites-vous une terrasse" qui permet de rendre le temps du repas plus agréable pour les clients est encore plus importante cette année pour "booster" le chiffre d'affaires des restaurateurs empêchés de travailler depuis le 16 mars dernier.

A partir du 2 juin, rendez-vous dans les bars et les restaurants de Bourgoin-Jean-Pierre Girard, premier adjoint au maire

Aux côtés de la profession et de la municipalité, le troisième acteur de la relance économique, c'est le consommateur, "peut-être le plus important", selon Jean-Pierre Girard, le premier adjoint au maire. " C'est lui qui va se réapproprier ces espaces et les faire vivre". D'où son appel lancé sur France Bleu Isère : "A partir du 2 juin au matin, on se donne tous rendez-vous dans les bars et les restaurants de Bourgoin ! "