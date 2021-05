Déconfinement : ce patron de bar palois ne rouvrira pas sa terrasse le 19 mai

Son bar et sa terrasse resteront fermés "au moins la première semaine" après le 19 mai, explique Yoann Wilhelm, gérant du W, un bar dans le centre-ville de Pau. D'ailleurs, il pense même à rouvrir seulement le 9 juin, quand les restaurants et les bars pourront de nouveau accueillir leurs clients à l'intérieur et quand le couvre-feu sera repoussé à 23h. Car pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour rouvrir "dans de bonnes conditions", malgré un appel général à rouvrir lancé par Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, ce mardi.

Jauge et couvre-feu

Ce patron de bar pointe plusieurs freins à une réouverture sereine dès la mi-mai selon lui. D'abord, la taille de sa terrasse. "On a une terrasse de taille moyenne, on va pas dire ni petite ni grande, mais elle n'est pas forcément adaptée à une clientèle qu'on pourra supporter", explique-t-il. Deuxième point noir : le couvre-feu, qui sera repoussé à 21h mais toujours en vigueur alors que le W est un bar de nuit, qui fonctionne surtout entre 18h et 2h du matin.

Pas question de faire revenir les employés pour rien

Il y a "trop d'incertitudes", résume le gérant du bar, donc "faire revenir les employés alors qu'on ne sait pas comment ça va se passer, ça serait trop compliqué, ça engagerait trop de choses". Yoann Wilhelm précise : "Si on fait venir les gens et qu'on les paye pour ne pas avoir de clients, ça ne vaudra pas le coup, a contrario les laisser au chômage partiel et avoir des clients, là c'est nous qui allons subir". Il vaut donc mieux selon lui attendre un peu, "le but étant de travailler dans les bonnes conditions".