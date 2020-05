Coup d’envoi du déconfinement ce lundi 11 après presque deux de parenthèse. Aperçu de ce qui va changer très concrètement en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Déconfinement : ce qui change ce lundi 11 mai en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Nancy vue d'ensemble, paysage. Centre ville et végétation.

C'est ce lundi 11 mai le premier jour d'après. D'après ce confinement qui a mis nos vies entre parenthèses. Certaines activités vont donc reprendre ce lundi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Découvrez un aperçu de ce qui va redémarrer en ce début de semaine.

Les transports en commun vont passer à la vitesse supérieure. La SNCF et la région Grand Est promettent 60% de trains dès ce lundi, avec des rames ou des cars sur toutes les lignes. Le redémarrage doit avoir lieu partout en même temps, explique la région Grand Est. Dans le Grand Nancy, sur le réseau Stan, on passe de 30% de trafic à 60%. Ce sera un bus sur deux sur le réseau Imagine à Epinal. Dans tous les cas, le masque sera obligatoire dans les transports en commun et les règles de distanciation physique devront être respectées.

Rentrée scolaire mais pas partout

Retour ce lundi des enseignants dans les écoles pour une pré-rentrée. La rentrée des élèves de primaire, sur la base du volontariat, aura lieu cette semaine dans deux écoles sur trois en Meurthe-et-Moselle, et dans quatre écoles sur cinq dans les Vosges selon les chiffres publiés par l’académie. Mais les modalités de reprise ne seront pas les mêmes partout. Exemple à Gérardmer où si les établissements ouvrent bien, les élèves de maternelle ne seront pas accueillis. Les crèches rouvrent aussi leurs portes mais dans des conditions particulières.

Les commerces non-essentiels de nouveau autorisés

Réouverture des commerces et des centres commerciaux comme le Saint-Sébastien à Nancy. Même chose pour certains services publics : la préfecture de Meurthe-et-Moselle rouvre ses portes par exemple mais seulement sur rendez-vous. Pour les cafés, restaurants, il faudra encore attendre. Enfin, c’est ce lundi le grand retour des PV de stationnement, à Toul, Nancy ou encore Epinal.