Déconfinement : ce qui change dans l'Eure à partir du 11 mai

Ce sera "un déconfinement progressif, réversible et territorialisé". Le préfet de l'Eure, Jérôme Filippini l'explique "on ne rouvre pas tout du jour au lendemain", car si le département est actuellement classé vert, "la carte peut encore évoluer" dit prudent Jérôme Filippini, qui a tout de même "bon espoir pour que l'Eure reste dans cette dynamique verte".

Il faut du civisme. L'arme la plus efficace contre le virus, c'est le civisme - Jérôme Filippini"

La population respecte le confinement, mais "il y a une tendance au relâchement avec les beaux jours". Depuis le 15 mars 2020, policiers et gendarmes ont contrôlé 80.000 personnes et en ont verbalisé 8.500.

Ce qui change à partir du 11 mai

Liberté de mouvement

Dans notre vie sociale, _"_la liberté d'aller et venir redevient la règle avec la circulation jusqu'à 100 kilomètres sans justificatif" indique Jérôme Filippini. Promenades en ville et dans la nature seront de nouveau possibles, même dans les parcs et jardins qui rouvriront si le département de l'Eure reste en vert. Les rassemblements, privés ou publics, restent limités à 10 personnes. Les célébrations religieuses ne peuvent pas avoir lieu sauf pour les enterrements (limités à 20 personnes).

Réouverture des commerces et des entreprises

Tous les commerces "sauf les cafés et les restaurants et les centres commerciaux de plus de 40000 mètres carrés" (il n'y en a pas dans le département), "tous les marchés" (alimentaires ou non) rouvriront "à condition de respecter un cahier des charges sanitaire" précise Jérôme Filippini. Les entreprises devront s'appuyer sur le protocole sanitaire du ministère du Travail. C'est également la reprise progressive de l'activité dans les services publics en télétravail ou en présentiel pour "permettre l'accueil du public" avec le respect des règles sanitaires et parfois des plages horaires plus tôt le matin ou plus tard le soir.

Tourisme, sport et culture

Vélo, jogging, la pratique individuelle du sport sera autorisé mais les équipements collectifs : piscines ou gymnases resteront fermés. Cinémas, théâtres, salles de spectacles ne rouvriront pas non plus, à la différence des petits musées. Dans l'Eure, tous les musées devraient pouvoir rouvrir. La question est encore à l'étude pour le musée des impressionnismes et la Fondation Claude Monet à Giverny. Dès le 11 mai, Center Parcs aux Barils et les jardins zoologiques Biotropica à Val-de-Reuil pourront reprendre leur activité, en respectant les gestes barrières et les règles sanitaires.

Éducation : une reprise progressive pour les élèves

"On est vraiment sur une reprise graduelle, progressive, territoriale" insiste Laurent Lemercier, le directeur académique des services de l'Éducation nationale qui portera "une attention particulière pour les publics fragiles". car garantir la sécurité des personnels et des élèves "c'est un impératif" estime Laurent Lemercier avec le respect des règles de distanciation sociale, le lavage des mains des élèves ou les procédures de nettoyage, de désinfection et d'aération des locaux scolaires. Les équipes éducatives vont être formées cette semaine en lien avec les médecins et infirmiers scolaires et l'Agence régionale de santé.

Pas de réouverture si les conditions sanitaires ne sont pas réunies - Laurent Lemercier"

Le masque est obligatoire et sera fourni pour les personnels, les collégiens et les lycéens. Le schéma de transport scolaire est en cors d'élaboration par les différentes collectivités.

Un accueil en petits groupes et poursuite de l'enseignement à distance

À l'école maternelle, les enfants seront accueillis par groupe de 10 et par groupe de 15 à l'école élémentaire. "Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie et la nation, les décrocheurs du confinement et les enfants en situation handicap" seront accueillis prioritairement détaille Laurent Lemercier, dès le 12 mai pour les élèves de grande section de maternelle, CP et CM2, à partir du 18 mai pour les autres classes de l'école primaire et les 6e et 5e dans les collèges. Une décision sera prise fin mai pour les 4e, 3e et les lycéens. Un enfant sur deux seulement devrait retourner à l'école dès le 12 mai. Le principe du volontariat prévaut et il y aura "poursuite de l'enseignement à distance à distance pour les familles qui le souhaitent". Selon l'inspecteur d’académie, les personnels ne pourront pas invoquer leur droit de retrait car "il n'y a pas de danger grave et imminent" sauf pour les personnels fragiles.

"Maîtriser la propagation du virus et casser les chaînes de transmission"

Le délégué départemental de l'Agence régionale de la santé, Yvon Denion le souligne "le confinement a été efficace sur le plan épidémiologique" avec, à la date du 4 mai, 577 personnes hospitalisées en Normandie dont 109 dans l'Eure. Pour plus d'efficacité, il est nécessaire de "pouvoir dépister et tester tous les cas positifs dans des délais extrêmement courts, d'identifier les personnes contacts et de les isoler". C'est un dispositif déjà en vigueur au quotidien. La stratégie de l'Agence régionale de santé de Normandie s'appuie sur un réseau de lieux de prélèvement à 20 minutes de son domicile, accessible sept jours sur sept et un rendu des résultats des examens en moins de 24 heures. Actuellement, 4000 prélèvements sont effectués par jour en Normandie, dont 400 à 500 dans l'Eure.